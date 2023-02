Meer atleten en meer investeringen dan ooit (en met succes): hoe Vlaanderen z’n elitesporters contracten toekent en z’n greep op het BOIC wil vergroten

Time-out “Sorry dat je dat moest meemaken”: Super Bowl-quarter­back wordt te kijk gezet met Rihanna-grap, zangeres schiet hem al snel te hulp

Grappig moment tijdens de persconferentie van Patrick Mahomes in aanloop naar de Super Bowl. De 27-jarige quarterback, die het met de Kansas City Chiefs opneemt tegen de Philadelphia Eagles, werd in de maling genomen door Brandon Marshall. De ex-NFL-speler, die met I Am Athlete een populaire podcast heeft, zei tegen Mahomes dat Rihanna hem complimenten had gegeven. Dat was niet het geval, maar dat maakte de zangeres al snel goed.