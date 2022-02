Medaillewinnares Hanne Desmet vormt koppel met Joey Mantia, man met indrukwekkende dijen én grote concurrent van Bart Swings

“Deze foto is genomen kort nadat ze vernam dat ik pizza’s kan maken”, grapt Mantia op Instagram. De bijhorende foto laat weinig aan de verbeelding over: de Amerikaan en Hanne Desmet vormen een koppel. Vorige maandag staken er al geruchten de kop op nadat Mantia een foto van hem en Desmet had gepost als Instagram-verhaal. “Mijn Valentijn”, klonk het toen.

View this post on Instagram

Mantia, een Amerikaanse topschaatser, is zaterdag de grote concurrent van Bart Swings op de massastart. Hij is de wereldkampioen in de discipline. “Joey heeft een hogere topsnelheid”, vertelde Swings over de Amerikaan, die bekendstaat om zijn indrukwekkende dijen (zie foto hieronder). “Maar de massastart is meer dan enkel een snel rondje op het einde. Er komt veel bij kijken op tactisch vlak, en er kan dus heel wat gebeuren. Daardoor is iedereen eigenlijk een concurrent.”