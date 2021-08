Medaille 4 en 5: Laurens Devos strijdt om goud in tafeltennis, Van Acker moet tevreden zijn met brons op Paralympische Spelen

Paralympische SpelenTafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) heeft de finale bereikt op de Paralympische Spelen in Tokio. De titelhouder versloeg in de halve finales de Rus Iurii Nozdrunov (ITTF 11) in vijf sets: 11-8, 8-11, 11-1, 11-13 en 11-4. Florian Van Acker (klasse 11) verloor zijn halve finale, maar heeft brons.

In de finale treft Devos, de nummer één van de wereld, de Australiër Lin Ma (ITTF 3). Die klopte in zijn halve eindstrijd de Oekraïner Ivan Mai (ITTF 2) in vier sets (12-10, 7-11, 11-6 en 11-5).

Eerder op de dag verloor tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) zijn halve finale. De West-Vlaming, nummer twee van de wereld, moest in vijf sets (4-11, 4-11, 11-9, 11-8 en 11-5) de duimen leggen voor de Australiër Samuel Philip von Einem (ITTF 3). Van Acker verovert zo brons. Achteraf legde Van Acker de schuld opnieuw bij de vochtige omstandigheden in de Japanse hoofdstad. “De omstandigheden zijn wat ze zijn. Ik kom twee sets voor en ik heb daarin geen last van vocht. Het ging heel goed. En vanaf de derde set begon het opnieuw. Ik sloeg een paar keer in het net en kreeg het benauwd. De vochtige omstandigheden speelden weer op. Mijn tegenstander speelde ook wel beter, en ik werd zelf gefrustreerd. Ik probeerde dat nog wel te onderdrukken, maar het heeft niet geholpen.”

Van Acker werd in 2016 in Rio de Janeiro paralympisch kampioen. Een verlenging van zijn titel zat er niet in. “En ik ben daar natuurlijk heel ontgoocheld over”, zei hij. “In het verleden won ik altijd van deze tegenstander. Maar nogmaals: we zitten hier in Japan, het vochtigste land ter wereld. Ik verlies door de omstandigheden vandaag. Zo is het. Enkel de eerste twee sets haalde ik mijn normale niveau.” Van Acker eindigde met een positieve noot. “Ik ben ook wel tevreden met het brons. Mijn bedoeling was toch sowieso een medaille halen. En dat is gelukt. Ik heb ze. Over drie jaar in Parijs (op de volgende Paralympische Spelen, red.) zien we elkaar opnieuw en dan zullen we nog eens zien hoe de kaarten liggen. Dan zijn de omstandigheden helemaal anders.”

Volledig scherm Florian Van Acker. © BELGA

Devos en Van Acker behaalden vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een paralympische titel in het tafeltennis. Beide Belgen zijn in hun klasse ook regerend wereldkampioen en Europees kampioen.

België is al zeker van vijf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder veroverde amazone Michèle George met haar paard Best of 8 de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V). Amazone Manon Claeys pakte brons op hetzelfde onderdeel in graad IV en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).

Volledig scherm Laurens Devos. © BELGA