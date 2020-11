Mayweather keert in 2021 in Japan terug in de ring: “Ik zal er opnieuw staan”

Turnen Axelle Klinckaert verlaat topsport­cen­trum Gent en gaat in Nederland turnen: “In Gent niet optimaal meer in vel”

4 november Axelle Klinckaert verlaat het Gentse Topsportcentrum om in Nederland te gaan turnen, zo maakte de Gymfed bekend. Klinckaert behoorde tot de eliteturnster in de vaste traininsgroep onder de hoede van de in opspraak gekomen Franse topcoaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls.