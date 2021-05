Maxime De Zeeuw speelt eindfase van de Champions League: “Overstap naar Hapoel Holon was de beste beslissing van mijn leven”

BasketbalIn de vierde en laatste kwartfinale komt Maxime De Zeeuw (34) met Hapoel Holon donderdag in actie op de Final Eight van de Champions League, die zijn ontknoping kent in het Russische Novgorod. Hapoel Holon treft meteen een klepper. Burgos, de nummer zes uit de Spaanse competitie, is de huidige titelverdediger van de Champions League.

“We vertrekken als underdog”, zegt Maxime De Zeeuw. “Maar we geloven in onze winstkansen. Alles is mogelijk. Nadat we vorige week de Balkan-League hebben gewonnen, zijn we met veel vertrouwen en geloof naar Novgorod afgereisd. Een topfavoriet aanduiden voor de eindzege is moeilijk. Zeker nu elke fase in één wedstrijd wordt gespeeld. We kunnen elke tegenstander aan.”

Een thrillerontknoping tegen het Italiaanse Brindisi loodste Hapoel Holon naar de kwalificatie en zijn strafste Europese prestatie. Een moment dat Maxime De Zeeuw altijd zal bijblijven.

“In de voorlaatste groepswedstrijd tegen Brindisi kreeg ik in de laatste seconde van de verlenging, bij een gelijke stand, de bal onder de korf aangespeeld en lukte ik de winnende korf. De ontlading was enorm. Dit moment zal ik nooit meer vergeten. Een historische avond voor de club. Deze kwartfinale is het beste Europese resultaat.”

Nadat Maxime De Zeeuw vorige zomer zijn contract bij het Poolse Zielona Gora al na enkele dagen om persoonlijke redenen opzegde, bereikte hij in november een akkoord met het Israëlische Holon. Nog geen seconde spijt heeft hij gehad van deze beslissing.

“In Spanje, waar mijn speeltijd zeer beperkt bleef, beleefde ik enkele moeilijke seizoenen. Toen ik bij de start van het seizoen 2020-2021 geen ploeg had, was er toch enige twijfel. Deze is nu weg. Bij Holon ben ik in een ambitieuze club terecht gekomen. We hebben een schitterende spelersgroep, we winnen veel en we amuseren ons. Mijn overstap naar Hapoel Holon was de beste beslissing van mijn leven.”

Terwijl de meeste landen nog kreunen onder de corona-maatregelen, heeft Israël de pandemie zo goed als onder controle.

“In Israël heeft het dagelijkse leven zich zo goed als hersteld. Buiten moeten geen mondmaskers meer gedragen worden. Bars, restaurants en clubs zijn open. Bijna 60% van de bevolking is gevaccineerd. Meer dan 95% van alle spelers in de Israëlische competitie hebben een vaccin gekregen. De zalen zijn open voor de fans. Nog niet op volle capaciteit. Het is een enorm leuk gevoel.”

