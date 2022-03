Max Verstappen komt in exclusief clubje: Vijf wereldtopverdieners met een gelijkaardig salaris

SportMax Verstappen nestelt zich in mooi gezelschap tussen deze vijf bestbetaalde sporters ter wereld in jaarsalaris. Topboksers, golfers en tennissers vallen hier niet onder omdat ze per toernooi of kamp geld verdienen. In tegenstelling tot Verstappen die in Monaco woont zullen onderhavige bedragen in bruto van deze toppers ook meer onderworpen zijn aan belastingen.

Lionel Messi - PSG - 60 miljoen euro

Volgens L’Equipe verdient de Argentijnse sterspeler bij PSG een bedrag tussen 55 en 60 miljoen euro bruto. Netto houdt hij er gegarandeerd een slordige 30 miljoen euro aan over: 25 miljoen euro nettoloon plus 5 miljoen euro nettobonussen.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Cristiano Ronaldo - Man United - 60 miljoen euro

Het Amerikaanse Forbes becijfert het salaris van Ronaldo op een 60 miljoen euro voor aftrek van de belastingen. Dat bedrag is inclusief een bonus voor zijn terugkeer naar Manchester United. Hij is daarmee met voorsprong de best betaalde speler in de Premier League.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Neymar - PSG - 50 miljoen euro

Neymar verdiende in zijn eerste vier jaar 30 miljoen euro netto bij PSG, maar heeft moeten inleveren en zou nu jaarlijks op een bedrag van 50 miljoen euro bruto zowat 25 miljoen euro netto overhouden. Maar dat is nog altijd flink meer dan in zijn laatste contractjaar bij Barça.

Volledig scherm Neymar. © Photo News

Patrick Mahomes - Kansas City Chiefs - 40 miljoen euro

Quarterback Patrick Mahomes is de best betaalde atleet in de Amerikaanse National Football League (NFL): zijn verdiensten in een megacontractverlenging van 12 jaar lopen jaarlijks op en int hij voor 2022 een brutoloon van omgerekend minstens 40 miljoen euro.

Volledig scherm Patrick Mahomes. © AFP

Stephen Curry - Golden State Warriors - 40 miljoen euro

Stephen Curry mag zich bij de Golden State Warriors al enkele jaren de best betaalde atleet in de National Basketball Association (NBA) noemen. De drievoudige kampioen verlengde vorig jaar zijn contract met vier jaar en is verzekerd van 40 miljoen euro bruto per jaar.

Volledig scherm Stephen Curry. © AFP

Lees ook.