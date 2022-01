Matthias Casse wint eerste toernooi van het nieuwe seizoen

Kickboksen Opnieuw België - Nederland in het kickboksen: Ben Saddik vecht op 19 maart in Hasselt tegen Rigters

Opnieuw vechtsport van de hoogste plank in ons land. Op 19 maart vindt in de Trixxo Arena in Hasselt kickboksevent GLORY 80 plaats, met naast legende Badr Hari (106-16, 92 KO) ook onze landgenoot Jamal Ben Saddik in actie. Die laatste neemt het dan op tegen de Nederlander Levi Rigters, het nummer vier in de zwaargewichtdivisie.

7:15