Matthias Casse verliest op EK judo en zal zijn titel niet verlengen, brons hoogst haalbare

Darts Dimitri Van den Bergh in uitsteken­de vorm nu al zeker van hoofdtabel Grand Slam of Darts

17 november Dimitri Van den Bergh (PDC 11) is nu al zeker van zijn plaats op de hoofdtabel in de Grand Slam of Darts (PDC/613.000 euro). In het Engelse Coventry zette hij in zijn tweede groepswedstrijd de Engelsman Nathan Aspinall (PDC 6) met 5-1 opzij.