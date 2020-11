Matthias Casse verdedigt titel op EK judo: “Uitgaan? Liefde? Niet mee bezig”

JudoAll eyes on Matthias Casse. Meer dan ooit is hij de frontman bij de Belgen op het EK judo, dat vandaag in Praag begint. De 23-jarige Antwerpenaar is titelverdediger in de categorie tot 81 kilo, maar voor één keer schuwt hij de grootspraak: “Ik kan nu niet inschatten of er een medaille in zit.”