Matthias Casse vecht zich naar halve finale EK judo, Sami Chouchi nog in running voor brons

Meer sportOp medaillekoers. Matthias Casse ontdeed zich in de kwartfinale van het EK judo zonet van de Spanjaard Alfonso Urquiza Solana en treft in de halve finale de Oekraïner Munikian, waar Sami Chouchi over struikelde. Hij is naar de herkansingen verwezen in de categorie -81 kg. Gabriella Willems (-70 kg) is uitgeschakeld.

Een nieuwe Belgisch onderonsje tussen wereldkampioen Matthias Casse en Sami Chouchi, zesde op de wereldranking, leek in de maak op het EK judo. Casse had in z'n kwartfinale verlengingen nodig om Alfonso Urquiza Solana an de kant te zetten - de Spanjaard (IJF 33) ging eruit met drie bestraffingen - maar Sami Chouchi ging wél in de fout. Tegen Hiervorh Munikian, pas 38ste op de wereldranking maar wel de Europese juniorenkampioen van 2018, incasseerde de Brusselaar eerst een waza-ari en met nog één minuut te gaan maakte de Oekraïner het helemaal af.

Geen Belgische kraker dus in de halve finale, met Chouchi die naar de herkansingen werd verwezen. Veel tijd om op adem te komen had Chouchi niet want meteen wachtte hem Urquiza Solana. Chouchi maakte er niet veel woorden aan vuil. Na minder dan twee minuten smeet hij de Spanjaard eruit. Zo blijft hij in de running voor het brons.

Willems was in de tweede ronde niet opgewassen tegen de Nederlandse titelverdedigster Sanne van Dijke. De winnares van olympisch brons in Tokio haalde het met ippon na een houdgreep. In de eerste ronde had de 24-jarige Willems, die vorig jaar de Spelen miste door een zware knieblessure, de Hongaarse Szabina Gercsak gevloerd met ippon.