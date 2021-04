Matthias Casse staat in halve finale EK judo na winst tegen Chouchi

Matthias Casse (IJF 1) versus Sami Chouchi (IJF 16): dat staat meestal garant voor spektakel, voor een strijd op het scherp van de snee, met twee tenoren die telkens aan elkaar gewaagd zijn. Op het EK in Praag vijf maanden terug was het Casse die na een intense kamp Chouchi van het brons hield, in maart op de Grand Slam in Tashkent waren de rollen omgekeerd. Het was dan ook uitkijken naar hun steekspel in de kwartfinale in Lissabon daarnet.

Helaas. Het Belgische onderonsje draaide uit op een ontgoocheling en dat lag vooral aan Sami Chouchi, die veel te passief vocht. Hij kreeg de ene bestraffing na de andere en na één minuut in de verlengingen oordeelde de ref dat dat het volstond - Chouchi droop af en kan zich via de herkansingen hoogstens nog naar het brons knokken, Casse stootte door naar de halve finales. Daarin treft hij de Bulgaar Ivaylo Ivanov, elfde op de wereldranking. Chouchi komt in de herkansingen uit tegen de Italiaan Christian Parlati (IJF 12).

Was de tank van Chouchi in de kwartfinale al wat leeg? Hij had in zijn andere kampen wel al heel wat krachten verbruikt. Zowel in de tweede als derde ronde volstonden vier minuten niet, Chouchi had elke keer verlengingen nodig en zag zowel Alpha Oumar Djalo (IJF 38) als Attila Ungvari (IJF 25) uitgesloten worden met drie bestraffingen.

Maar ook Casse was al diep gegaan. In zijn eerste kamp rekende hij nog wel vlot af met Muhammed Koc (IJF 55) maar Hidayak Heydarov was beter dan zijn ranking (IJF 76) deed vermoeden. De Azeri stapte twee jaar terug over van de -73-gewichtsklasse, waarin hij in 2016 Europees kampioen en in 2017 wereldkampioen werd. Geen makkelijke klant dus en Casse had ook alle moeite van de wereld om Heydarov te verslaan: pas in de verlengingen kon hij zich met een golden score kwalificeren.

Voor Jeroen Casse (IJF 78), de jongere broer van Matthias, zat z’n EK er al snel op: in de categorie tot 73 kilo lukte het hem niet om te scoren tegen de Duitser Lukas Vennekold (IJF 143). De ref maakte er na meer dan elf minuten een einde aan: derde bestraffing voor Casse en exit voor de Belg.