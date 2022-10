Matthias Casse naar halve finale WK judo, Sami Chouchi uitgeschakeld

WK judoGeen problemen tot dusver voor Matthias Casse op het WK judo in Tashkent:de 25-jarige titelverdediger in de categorie tot 81 kilo kwalificeerde zich voor de halve finales. Daarin treft hij straks de Japanner Sotaro Fujiwara, twaalfde op de wereldranking.

Als reekshoofd moest Matthias Casse pas in de tweede ronde aan zijn titelverdediging beginnen. Lachlan Moorhead, 39ste op de wereldranking, sleepte wel verlengingen uit de brand maar daarin rekende Casse al snel af met de 22-jarige Brit. Ippon en op naar de derde ronde waarin hem Asad Masabirov wachtte, 37ste op de wereldranking. Met nog negen seconden te gaan moest de Kirgiziër zich gewonnen geven.

In de kwartfinale probeerde de Oostenrijker Shamil Borchashvili (IJF 9) hem het vuur aan de schenen te leggen maar hij kon Casse nooit in problemen brengen. De Antwerpse judoka domineerde en controleerde - tot Borchashvili in de verleningen z’n derde bestraffing wegens passief vechten opliep en eruit lag.

In de halve finale neemt Casse het straks op tegen de 24-jarige Sotaro Fujiwara, die in februari nog de Grand Slam van Parijs won. In hun onderlinge duels staat het 1-1. Casse versloeg hem op het WK van 2021 maar vier maanden later in Parijs haalde Fujiwara het. Een gevaarlijke klant dus.

Voor Sami Chouchi (IJF 7), die eveneens in de -81 gewichtsklasse uitkomt, zat het WK er in de derde ronde op. Na drie bestraffingen moest de 29-jarige Brusselaar het hoofd buigen tegen de Japanse olympische olympische kampioen Takanori Nagase (IJF 16). In de tweede ronde was hij wel sterker dan de Egyptenaar Abdelrahman Abdelghany (IJF 95).

Volledig scherm © AP