Matthias Casse naar finale EK judo, Sami Chouchi uitgeteld in herkansingen

Matthias Casse is zeker van een medaille op het EK judo. Alleen het kleurtje staat nog niet vast: goud of zilver. In de halve finale van de categorie tot 81 kilo rekende de 24-jarige Antwerpenaar af met de Bulgaar Ivanov. Sami Chouchi ging er in de herkansingen uit. Het EK van Jeroen Casse zat er al na z’n eerste kamp op.

Wordt het, net als in 2019, goud voor Matthias Casse, of zilver - dat metaal haalde hij op een EK nog niet binnen? Casse, eerste op de wereldranking in zijn gewichtsklasse, zal zijn beste judo moeten bovenhalen want in de finale treft hij straks Vedat Albayrak (IJF 3): de Turk is in vorm en won twee weken terug nog de Grand Slam van Antalya.

In z’n halve finale kreeg Casse te maken met een judoka die heel behoedzaam vocht. De Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11) bracht Casse nooit echt in de problemen maar kreeg - net als Sami Chouchi in de kwartfinale - de ene bestraffing na de andere, tot hij in de verlengingen werd uitgesloten.

Dat overkwam ook Chouchi (IJF 16) tegen Casse: te passief. Teleurstellend want in het verleden stond een clash tussen beiden meestal garant voor spektakel, met dan eens Casse die won (EK 2020), dan weer Chouchi (Grand Slam Tashkent in maart). Maar in Lissabon bleef het vuurwerk vanmiddag uit.

Door z'n nederlaag werd Chouchi verwezen naar de herkansingen maar daarin moest hij na een golden score afleggen tegen de Italiaan Christian Parlati (IJF 12). Geen medaille dus voor de Brusselaar, in 2018 nog vice-Europees kampioen.

Casse moest vanochtend ook al diep gaan. In zijn eerste kamp rekende hij wel vlot af met Muhammed Koc (IJF 55) maar Hidayak Heydarov was beter dan zijn ranking (IJF 76) deed vermoeden. De Azeri stapte twee jaar terug over van de -73-gewichtsklasse, waarin hij in 2016 Europees kampioen en in 2017 wereldkampioen werd. Geen makkelijke klant dus en Casse had ook alle moeite van de wereld om Heydarov te verslaan: pas in de verlengingen kon hij zich met een golden score kwalificeren.

Voor Jeroen Casse (IJF 78), de jongere broer van Matthias, zat z’n EK er al snel op: in de categorie tot 73 kilo lukte het hem niet om te scoren tegen de Duitser Lukas Vennekold (IJF 143). De ref maakte er na meer dan elf minuten een einde aan: derde bestraffing voor Casse en exit voor de Belg.