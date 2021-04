Matthias Casse moet zich troosten met zilver op EK judo

Matthias Casse heeft z’n eerste medaille van 2021 beet. Op het EK judo in Lissabon greep de 24-jarige Antwerpenaar zilver in categorie tot 81 kilo - dat kleurtje ontbrak nog. Voor de Spelen staat er nu nog één belangrijke ‘test’ op z’n agenda: het WK in Boedapest.

Nog voor Matthias Casse daarnet aan z’n finale begon in de MEO Arena in Lissabon - nota bene de stad waar zijn ‘mentor’ Dirk Van Tichelt in 2008 zijn enige Europese titel won - kon hij zich al op de borst kloppen: de medaille was binnen, zijn eerste van 2021. Casse zei vooraf dat hij op het podium wilde staan: opdracht volbracht dus. De enige vraag was welk eremetaal hij zou ophalen. Goud, zoals in 2019 in Minsk? Of zou hij voor het eerst EK-zilver aan zijn collectie toevoegen?

De tegenstand in de finale was niet min. Vedat Albayrak staat niet alleen derde op de wereldranking in zijn gewichtsklasse maar de Turk is ook in vorm: twee weken terug won hij de Grand Slam van Antalya. De enige keer dat beide judoka’s elkaar troffen, was in maart 2018 in Agadir: Casse moest zijn meerdere erkennen in Albayrak.

Casse begon gretig aan de finale terwijl Albayrak eerder aftasttend judo toonde - pas toen de scheids hem twee keer bestrafte, schoot hij wakker - Casse mocht blij zijn dat hij een aanval kon afslaan. Vier minuten volstonden niet om het verschil te maken - de twee waren te erg aan elkaar gewaagd. Golden score dus en daarin lukte het Albayrak na twee minuten wel om Casse te smijten. Ippon voor de Turk, Casse moest zich troosten met zilver.

Misschien was het de inspanning te veel voor Casse die vandaag niet bepaald spaarzaam met zijn krachten omsprong. Alleen in de tweede ronde had hij minder dan de reguliere vier minuten nodig om de Turk Muhammed Koc (IJF 55) met een houdgreep uit te tellen. Vervolgens kwamen er altijd verlengingen aan te pas. Eerst tegen Hidayak Heydarov, die beter was dan zijn ranking (IJF 76) deed vermoeden. De Azeri stapte twee jaar terug over van de -73-gewichtsklasse, waarin hij in 2016 Europees kampioen en in 2017 wereldkampioen werd. Casse had alle moeite van de wereld om Heydarov met een golden score te verslaan.

In de kwartfinale trof hij landgenoot Sami Chouchi. In het verleden stond dat telkens garant voor spektakel, met dan eens Casse die won (EK 2020) en dan weer Chouchi (Grand Slam Tashkent in maart). Maar in Lissabon bleef het vuurwerk uit. Chouchi vocht veel te passief en zag zich na drie bestraffingen uitgesloten. Dat lot was ook de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11) in de halve finale beschoren: de ene bestraffing na de andere, tot de ref er in de verlengingen genoeg van had.

Nog zo’n drie maanden heeft Casse nu om zich helemaal klaar te stomen voor de Olympische Spelen, waar hij zijn zinnen op het goud heeft gezet. De eerste afspraak is de Grand Slam van Kazan in mei maar de belangrijkste wordt het WK in juni in Boedapest. “De Spelen zijn het hoofddoel maar een WK-titel, dat zou ook niet misstaan op mijn palmares,” zei Casse, die in 2019 zilver won op het WK.