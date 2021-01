Matthias Casse meteen uitgeschakeld op Masters judo, ook Chouchi en Willems verliezen

JudoTeleurstelling voor Matthias Casse op de Masters judo in Doha: de 23-jarige Antwerpenaar verloor zijn eerste kamp in de categorie tot 81 kilo en is meteen uitgeschakeld.

In de eerste ronde lootte Robin Pacek. Een opwarmertje, zou je denken, want de 29-jarige Zweed staat pas 25ste op de wereldranking terwijl Casse, titelverdediger in Doha, het nummer één van de wereld is in zijn gewichtsklasse. Eén keer stond Pacek op het podium van een EK (brons) en dat is al geleden van 2016.

En toch lukte het Pacek om Casse, goed voor brons op het voorbije EK in Praag, te verrassen. In de verlengingen counterde hij een aanval van de Belg om waza-ari te scoren. Meteen zitten de Masters er op voor Casse, die zich nu even moet herbronnen voor zijn volgende competitie, op 18 februari (Grand Slam in Tel Aviv).

Het was de derde keer dat de twee judoka’s tegen elkaar uitkwamen. In 2019 haalde Casse het op het EK in Minsk - hij zou er zijn eerste Europese titel winnen -, in 2018 troefde Pacek hem af op de Grand Slam in Osaka.

Een uurtje later vloog ook Sami Chouchi (IJF 24) eruit, die op het EK vijfde werd. In de -81-categorie moest hij na twee minuten en twee waza-ari’s zijn meerdere erkennen in de Italiaan Christian Parlati (IJF 20). In augustus 2019 won hij nog van Parlati op het WK in Tokio.

Gaby Willems (IJF 25) mocht eveneens inpakken na de eerste ronde in de categorie tot 70 kilo. De Spaanse Maria Bernabeu (IJF 19) scoorde een waza-ari en dat volstond voor de overwinning.

Meteen zitten de Masters erop voor de Belgen. Niemand haalde het podium. Charline Van Snick tekende gisteren met een vijfde plek voor de beste Belgische prestatie.