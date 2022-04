Matthias Casse en Sami Chouchi staan in kwartfinales op EK judo

Fury vs Whyte Waarom er ook voor Tysons broer Tommy zaterdag veel op het spel staat: toont ‘Love Is­land’-ster dat hij ook echte bokser is?

Het zit in de familie. In het voorprogramma zaterdagavond op Wembley: de Pool Bocianski tegen de Brit... Tommy Fury (22). De kans voor de halfbroer van Tyson om te laten zien dat hij veel meer is dan reality-ster die zijn bekendheid te danken heeft aan een opvallend optreden tijdens ‘Love Island UK’. Op de onvoorwaardelijke steun van hun grofgebekte vader John (57) kunnen Tyson en Tommy alvast rekenen. Ook hij was vroeger profbokser en vocht geregeld kampen met de blote vuist uit.

23 april