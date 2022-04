Matthias Casse en Sami Chouchi naar derde ronde op EK judo, Gabriella Willems uitgeschakeld

Casse haalde het in zijn tweede ronde van de Brit Stuart McWatt, die drie strafpunten achter zijn naam kreeg. In de derde ronde wacht de Slovaak Alex Barto. In dezelfde gewichtsklasse stootte ook Sami Chouchi door naar de derde ronde. Hij won met een ippon van de Pool Sebastian Marcinkiewicz.

Willems was in de tweede ronde niet opgewassen tegen de Nederlandse titelverdedigster Sanne van Dijke. De winnares van olympisch brons in Tokio haalde het met ippon na een houdgreep. In de eerste ronde had de 24-jarige Willems, die vorig jaar de Spelen miste door een zware knieblessure, de Hongaarse Szabina Gercsak gevloerd met ippon.