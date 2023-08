Matthias Casse begint zorgeloos aan olympisch jaar, of toch niet? Topjudoka valt opnieuw zonder coach

Judoka Matthias Casse kan met een gerust gemoed aan het olympisch jaar beginnen. Na winst op de Masters in de categorie tot 81 kilo zit hij duidelijk op het juiste spoor richting Parijs. Alleen dreigt er een kink in de kabel te komen want z’n coach Damiano Martinuzzi ruilt op 1 september Judo Vlaanderen in voor het Franse PSG. Luidt dat de terugkeer in van ex-trainer Mark van der Ham?

Dinsdag 30 juli 2024 staat al lang in het rood omcirkeld in de agenda van Matthias Casse: dan wil de 26-jarige judoka namelijk de enige grote titel bemachtigen die nog ontbreekt op zijn palmares – olympisch goud. Op de sterk bezette Masters in Boedapest bewees Casse zaterdag dat hij in de winningmood zit. Hij veegde al z’n concurrenten overtuigend van de tatami, op wereldkampioen Tato Grigalashvili na. De Georgiër, eerste op de wereldranking en voornaamste uitdager van Casse, struikelde onderweg over de Braziliaan Schmidt.

Casse in z’n nopjes dus, maar één dag later volgde al een koude douche toen Koen Sleeckx, technisch directeur topsport bij Judo Vlaanderen, hem meldde dat Damiano Martinuzzi op 1 september naar PSG trekt. Martinuzzi nam in februari 2022 over van Mark van der Ham. Casse trainde vijf jaar onder de Nederlander, met wie hij z’n grootste successen kende. Toen Van der Ham aankondigde dat hij had beslist om in te gaan op een jobaanbieding van de Azerbeidzjaanse judofederatie, kwam dat hard aan bij Casse.

Ook Nikiforov

De keuze voor Martinuzzi lag voor de hand. Hij was als coach van Toma Nikiforov al in dienst bij Judo Vlaanderen. Martinuzzi verdiende eerder z’n sporen als trainer van Charline Van Snick, die hij in 2012 naar olympisch brons leidde. In januari 2019 maakte hij de overstap van de Franstalige judofederatie, in het spoor van Nikiforov.

Martinuzzi bracht Sleeckx vorige maand op de hoogte van de belangstelling van judoclub PSG. “We deden Damiano zelf een voorstel waar hij zich sportief in kon vinden, maar financieel kwamen we er niet uit. Ook in het judo draait PSG zo te zien op andere budgetten”, aldus Sleeckx.

Sleeckx erkent dat het vertrek van Martinuzzi, minder dan een jaar voor de Spelen van Parijs, ongelegen komt. Casse wist wel dat PSG aan de mouw van Martinuzzi trok, maar de Antwerpse judoka hoopte toch dat het niet tot een breuk zou komen. “Ik heb Matthias zondag ingelicht en uiteraard was hij daar niet blij mee. Maar nu moeten we eerst de emoties even laten bezinken. Dinsdag (vandaag, red.) gaan we uitvoerig over de zaak praten, want uiteraard gaan we ook naar zijn mening luisteren als het gaat over een opvolger.”

Er zijn meerdere opties, zoals de ‘promotie’ van ex-judoka Dirk Van Tichelt, die nu de junioren traint. Of het inzetten van de Duitse head coach Udo Quellmalz. Maar de beste keuze zou wel eens de terugkeer van Van der Ham kunnen zijn. In mei diende de Nederlander zijn ontslag in bij Azerbeidzjan en hij zou dus weer beschikbaar zijn. Sleeckx: “We sluiten geen enkele optie uit. We gaan snel op zoek naar een oplossing, voor het einde van de maand al. Zoals ik al zei: de inbreng van de judoka’s is belangrijk, zeker op een jaar van de Spelen. De onzekerheid mag niet te lang duren.”

