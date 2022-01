Materiaalman gered van kanker dankzij arendsoog van bezorgde ijshockeyfan

De Canadese ijshockeycompetitie is het nieuwe jaar gestart met een ongelofelijk verhaal, met in de hoofdrol een bezorgde ijshockeyfan en materiaalmeester Brian Hamilton van de Vancouver Canucks. Dankzij het arendsoog van de ijshockeyfan is hij wellicht ontsnapt aan ernstige huidkanker. Nadia Popovici (22) wees hem tijdens een wedstrijd immers op een verdachte vlek in zijn hals. “Ze is een heldin, ze heeft mijn leven gered.”

Even terugspoelen naar 23 oktober 2021. Toen speelden de Vancouver Canucks tegen de Seattle Kraken. Notoir Kraken-fan Nadia Popovici staat tijdens de match achter de dug-out van de Canucks. Enkel een scherm van plexiglas scheidt de jonge vrouw van de ijshockeysterren. Ze heeft het beste zicht op het spel, én op de hals van Brian Hamilton.

Een verdachte vlek met een onregelmatige vorm en roodbruine kleur in de hals van de materiaalman trekt de aandacht van Popovici. Mogelijke gaat het om een kankergezwel. Ze herkent de signalen want ze heeft geregeld vrijwilligerswerk gedaan in ziekenhuizen als verpleegassistent. Misschien weet hij het al? Maar zo ja, waarom is de vlek er dan nog? Ze concludeert dat de materiaalman waarschijnlijk niet op de hoogte is van het vlekje. Maar hoe moet ze zijn aandacht trekken om hem te kunnen waarschuwen?

Nadia Popovici probeert tijdens de wedstrijd de aandacht te trekken van de materiaalman, én dat lukt dankzij een slimme zet.

De ijshockeyfan krijgt een ingeving. Ze schrijft een bericht op haar gsm en houdt dan het display tegen het plexiglas. Het schrijfsel is een dramatische waarschuwing aan het adres van Hamilton: “De moedervlek aan de achterzijde van je hals kan kanker zijn. Ga alsjeblieft naar een dokter!”

Hamilton vertelt achteraf dat hij naar het bericht keek, over zijn hals wreef en dacht: “Dat is raar”. Popovici heeft op dat moment spijt van het bericht en denkt: “Misschien was het niet gepast van mij om het ter sprake te brengen”.

Nadia Popovici toont de boodschap die ze schreef tijdens de bewuste wedstrijd.

Maar de waarschuwing valt niet in dovemansoren bij de materiaalmeester. Na de wedstrijd gaat hij naar huis en vraagt aan zijn partner of ze het vlekje kan spotten. Dat kan ze. Hij vraagt vervolgens aan de teamdokter of het zorgwekkend is. Dat is het.

En inderdaad: bij nader onderzoek blijkt de moedervlek kwaadaardig te zijn, maar dankzij Popovici zijn de artsen er tijdig bij en zijn er geen uitzaaiingen. Inmiddels is het melanoom met succes verwijderd.

Overweldigd door het levensreddende gebaar van de ijshockeyfan schrijft Hamilton op nieuwjaarsdag een brief aan zijn heldin - in de hoop haar te vinden wanneer de twee teams weer tegen elkaar spelen.

De brief van Hamilton verspreidt zich als een lopend vuurtje op sociale media - en binnen de drie uur is zijn heldin gevonden. Het is Popovici die in Tacoma in de Amerikaanse staat Washington woont, en weldra geneeskunde gaat studeren.

“Ze heeft me uit een smeulend vuur gehaald”, concludeert een geëomotioneerde Hamilton met trillende stem tijdens een persconferentie. “Als ik deze vlek lange tijd zou genegeerd hebben, dan zou ik hier over enkele jaren niet meer zijn, hebben de artsen gezegd.”

Het duo heeft elkaar zaterdagavond (lokale tijd) ontmoet in Seattle. De jonge vrouw vertelt hoe blij ze is dat de materiaalmeester heeft geluisterd naar haar en zijn verdachte vlek heeft laten checken. “Wat een ongelofelijke manier om mijn studies geneeskunde aan te vatten”, vertelt ze aan Hamilton.

De materiaalman van zijn kant viert haar als zijn heldin. “Ze is een geweldig persoon die de tijd nam om iets verontrustends op te merken en vervolgens een manier heeft gevonden om daarop de aandacht te vestigen tijdens de chaos van een ijshockeywedstrijd.”

Nadia Popovici herenigd met materiaalmeester Brian Hamilton op 1 januari.

Haar volharding werpt nu ook zijn vruchten af voor Popovici. Beide teams hebben aangekondigd dat ze haar een financiële ondersteuning van 10.000 dollar (ruim 8.800 euro) zullen geven bij het aanvatten van haar geneeskundestudies.

Het is nu al dé overwinning van het jaar.

De twee vallen elkaar in de armen.

