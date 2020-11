Masters golf van start, zonder Belgen: “Ik zou mijn geld niet op Woods zetten”

Zwemmen Pieter Timmers zwom laatste race in flashy decor en onder luide steun ploegmaats: “We love you, dad”

6 november “Is dit echt mijn laatste dag?”, postte Pieter Timmers op zijn sociale media. Ja dus, zijn laatste race zwom hij vandaag om 17u13 in de ISL-competitie Boedapest. Hij perste er zowaar op de 100m vrij nog een mooie tijd in klein bad uit. Zijn ploegmaats van de New York Breakers vuurden hem extra hard aan: “Het was alsof het hele stadion vol publiek zat.”