Marten Van Riel na prangende sprint tweede in Edmonton, wereldtitel voor olympisch kampioen Blummenfelt

TriatlonKnalprestatie van Marten Van Riel in Edmonton. Onze landgenoot miste in Canada op een haar na de overwinning in de Grand Final van de World Triatlon Series. De zege ging in een prangend sprintje naar olympisch kampioen Kristian Blummenfelt die zo ook zeker is van de wereldtitel triatlon op de korte afstand.

De World Triatlon Series - kortweg WTS - is het officiële WK triatlon op de korte afstand. Degene die doorheen het jaar het best presteert op de manches in Yokohama, Leeds en Montreal, de Olympische Spelen en de grote finale in Edmonton kroont zich tot wereldkampioen.

Marten Van Riel kwam door zijn knappe Olympische Spelen en goeie prestaties in Leeds en Montréal nog in aanmerking voor het podium. Onze landgenoot kon zelfs nog wereldkampioen worden, maar dan moest olympisch kampioen Blummenfelt wel drie plaatsen na Van RIel eindigen.

De Belgian Hammer deed er in een zware wedstrijd alles aan om in de eerste plaats een eerste WTS-podium uit de brand te slepen. Tot nog toe was het altijd plaats vier Van Riel, in Edmonton ging hij resoluut voor het podium. In een spannende wedstrijd zat Van Riel constant in de vuurlinie.

Al van in het zwemmen zette onze landgenoot samen met Vincent Luis druk op Blummenfelt en Yee (tweede in Tokio en ook tweede in de WK-tussenstand). De Noor kwam terug, de Brit niet meer. De olympische kampioen wist daarna dat hij in de buurt van Van Riel moest blijven om wereldkampioen te worden.

Zo gezegd, zo gedaan. Na een lastig loopnummer gingen drie triatleten samen naar de meet. Van Riel mocht met Blummenfelt en Bergere sprinten om de zege. Onze landgenoot werd na 1.500m zwemmen, 45 km fietsen en 10 km lopen op één seconde tweede van Blummenfelt.

Door de elfde plaats van Alex Yee steeg Van Riel in de algemene stand om de wereldtitel naar de tweede plaats, op de wereldtitel van Blummenfelt viel evenwel niets af te dingen. Bij de vrouwen ging de oppergaai naar Flora Duffy, ook al olympisch kampioene.

Volledig scherm TOKYO, JAPAN - JULY 26 : Van Riel Marten (Bel) Triathlon Olympic Distance (Male) pictured during the Tokyo 2020 Summer Olympic Games on July 26, 2021 in Tokyo, Japan, 26/07/2021 ( Photo by Peter De Voecht / Photonews © Photo News

Volledig scherm © Photo News