Mario Vandenbogaerde verliest finale op Q-School, maar doet wel gouden zaak in strijd om PDC-tourkaart

In totaal zijn er dus vijftien tourkaarten te verdienen, waarvan vier voor de dagwinnaars en elf voor de top elf in het eindklassement na vier dagen (tot zaterdagavond). Vandenbogaerde staat nu aan de leiding in die stand, aangezien Justica zijn tourkaart al op zak heeft. Naast ‘Super Mario’ zijn ook landgenoten Ronny Huybrechts, de oudere broer van Kim, Kevin Blomme, Patrick Bulen, Brian Raman, Davyd Venken, Remo Mandiau, Francois Schweyen, Robbie Knops, Michael Ringoet, Stefaan Henderyck en Kenny Neyens actief in de finalefase van de Qualifying School.