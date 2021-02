Marchant knap 15de in combiné op WK ski: “Ik heb mijn slalomkaart uitgespeeld”

Hockey Red Lions de betere van Spanje in Hockey Pro League, Dockier matchwin­naar in 200ste interland: “Timing zat goed”

5 februari Morgen speelt John-John Dohmen mogelijk zijn vierhonderdste wedstrijd voor de Red Lions, maar in de eerste van twee Pro League-matchen in Valencia tegen Spanje was het een andere jubilaris die zich in de kijker speelde. Met twee knappe doelpunten vierde Sébastien Dockier zijn tweehonderdste match in het shirt van de Red Lions in stijl. België won met 2-3 en staat morgen om 13 uur opnieuw tegenover Spanje.