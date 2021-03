Marc Coudron is kandidaat voor voorzitterschap Internationale Hockeyfederatie: “Waarden hockeysport wereldwijd uitdragen”

Meer sportMarc Coudron, onder wiens voorzitterschap het Belgische hockey naar de absolute top klom, is klaar om een volgende grote stap in zijn carrière te zetten: op 21 mei is hij tijdens het Congres van de FIH kandidaat om voorzitter van de Internationale Hockey Federatie te worden. De historische waarden van de hockeysport wil hij nu ook wereldwijd uitdragen. Zijn enige concurrent is de huidige voorzitter, de Indiër Narinder Batra.

Marc Coudron (51), jarenlang de beste Belgische hockeyer en goed voor 358 nationale selecties, ging in 2005 de uitdaging aan om voorzitter te worden van de Koninklijke Belgische Hockey Federatie. Omringd door de juiste mensen op de juiste plaats professionaliseerde hij de federatie en klom het Belgische hockey stap voor stap naar de top. In 2008 mochten de Red Lions naar de Olympische Spelen, vier jaar later maakten ook de Panthers hun olympische droom waar. Met een wereld- én Europese titel staan onze hockeymannen nu aan de wereldtop. Straks zijn de Lions ook favoriet voor de gouden medaille op de Spelen in Tokio.

Na vier mandaten komt er in juni een einde aan het voorzitterschap van Coudron. Hét ideale moment dus om de grote sprong te wagen en een gooi te doen naar het presidentschap van de FIH. “Normaal gezien moesten de verkiezingen voor de ‘Executive Board’ van de Internationale Hockey Federatie vorig jaar in oktober in New Delhi plaatsvinden, maar door de pandemie - werd het Congres verplaatst naar 21 mei 2021”, aldus Coudron. “Tijdens de coronacrisis dacht ik na over mijn toekomst en na zestien mooie jaren bij de KBHB voel ik nog steeds de passie en het verlangen om mijn ten dienste van de hockeysport te stellen. Ik voel me klaar om deze stap te zetten.”

Volledig scherm © Photo News

Om het voorzitterschap neemt Coudron het op tegen de Indiër Narinder Dhruv Batra, die kandidaat is om zichzelf op te volgen én ook voorzitter is van het Indische Olympisch Comité. De voorbije vijf jaar bleek dat Batra vooral een grote liefde heeft voor de eigen regio. Begin 2023 wordt het WK mannen voor de tweede keer op rij in India afgewerkt en ook de Young Red Lions moeten einde dit jaar naar India om er het WK U21 te spelen. “Over zijn manier van werken zul je mij niets horen zeggen”, aldus de immer diplomatische Coudron. “Ik respecteer hem. Net als ik heeft Batra een grote passie voor hockey. Uiteraard heb ik op enkele vlakken een andere benadering. Ik heb mijn project en als ik verkozen word zal ik er alleszins alles aan doen om de hockeysport wereldwijd verder te ontwikkelen.”

Volgens Coudron zijn de sterke waarden waarop hockey gebaseerd is, namelijk respect, fair play, integriteit, verdraagzaamheid, teamgeest en vriendschap, de grote troeven van de sport. Dat wil hij nu ook internationaal uitdragen. “Onze sport moet back to the roots en back to the people”, zegt de Brusselaar. “Hockey moet niet alleen als topsport beschouwd worden, we moeten wereldwijd miljoenen mensen aan het hockeyen krijgen. De verdere ontwikkeling van de sport staat voorop. Hockey wordt niet alleen op het veld gespeeld, ook de omkadering moet top zijn.”

In eigen land heeft Coudron in ieder geval bewezen dat hij de visie heeft om een topfederatie te kneden. Nog een dikke twee maanden en we weten of zijn talent ook op wereldniveau kan ingezet worden.

Volledig scherm Marc Coudron (l) in de tribune. © photo_news