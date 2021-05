Marc Coudron grijpt net naast voorzitterschap van de Internationale Hockeyfederatie

Dat Marc Coudron de laatste jaren veel betekende voor het Belgische hockey is een open deur intrappen. De ex-international – hij is goed voor 358 caps – werd in 2005 voorzitter van de Belgische Hockeyfederatie en onder zijn bewind steeg het aantal leden in ons land van 16.000 naar 54.000. Met een ijzersterk team achter zich professionaliseerde hij de hockeysport in België en de resultaten volgden: de Red Lions mochten in 2008 naar de Spelen in Peking, vier jaar later reisden ook de Red Panthers mee naar Londen en intussen mogen onze Belgische hockeymannen zich wereldkampioen, Europees kampioen én nummer één van de wereld noemen.