Manu Lecomte leidt Belgian Lions in slotfase voorbij Servië naar verdiende stuntzege

BasketbalStuntzege van de Belgian Lions op de slotspeeldag van de eerste WK-kwalificatieronde. De 73-74 overwinning tegen Servië was zoveel mooier dan de forfaitzege waarop de Lions reglementair recht hadden na de technische lichtpanne en na de onbegrijpelijke beslissing van de FIBA om de wedstrijd één dag later verder af te werken.

Met een 3-6 op het scorebord hervatten Servië en de Belgian Lions maandagavond de uitgestelde wedstrijd. De Lions waren niet onder de indruk van de reputatie en palmares van de tegenstander. Ze controleerden het tempo, zochten geduldig naar de open shotkansen. Ismael Bako (17 punten en 6 rebounds) en Retin Obasohan (16 punten en 6 assists) veegden de eerste en enige Servische uitloper in de eerste helft (31-26) weg. Bij de rust was alles in evenwicht: 38-38.

België kreunde onder het reboundoverwicht (37-27) en de driepunters (10 op 25) van Servië. Stilaan nam de nummer zes van de wereld afstand. Via 49-43 en 58-51 verscheen de eerste tienpuntenkloof op het bord: 63-53.

De zege was ver weg toen de Lions halfweg het vierde quarter tegen een 68-57 achterstand aankeken. België kraakte. Maar gaf niet op. Dunks van Bako en een fastbreak van Vanwijn halveerden de kloof: 71-66. En vond in Manu Lecomte een bijkomende scoorder. Met acht opeenvolgende punten in de slotfase kroonde hij zich tot matchwinnaar. Eerst een driepunter, dan een drive met bonusvrijworp en daarna een inlegger op de buzzer van de shotklok: 73-74.

“We wilden zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. En dat lukte”, zegt bondscoach Dario Gjergja. “Driepunters deden ons pijn. Na een achterstand van tien punten toonden we veerkracht. In de slotfase voerden we de opdrachten perfect uit en lukten de belangrijke shots. Dat gaf ons een boost.”

Manu Lecomte speelde één van zijn beste wedstrijden voor de Lions. De 26-jarige spelverdeler, na het afscheid van Sam Van Rossom gepromoveerd tot starter, toonde zich een betrouwbaar baldrager en eindigde met 16 punten (met drie driepunters), 4 rebounds en slechts 2 balverliezen.

“We hebben nooit opgegeven”, zegt matchwinnaar Manu Lecomte. “We bleven geloven in onze zegekansen. Daar lag de sterkte van onze ploeg.”

Volledig scherm © BELGA

Boost

Deze overwinning geeft een enorme boost aan de kwalificatiekansen voor het WK, dat volgend jaar in Japan, Indonesië en Filipijnen wordt gespeeld. De Lions eindigen met vier zeges en twee nederlagen op de tweede plaats. Groepswinnaar Letland en Servië gaan mee door naar de tweede kwalificatieronde.

Op donderdag 25 augustus staat er meteen een sleutelwedstrijd op de kalender. Dan staan de Lions tegenover Engeland. Met een zege leggen Obasohan en ploegmaats de druk bij de overige ploegen. Op zondag 28 augustus volgt het tweede duel in Griekenland. Derde tegenstander in deze tweede kwalificatieronde is Turkije.

“Deze zege geeft een enorme boost”, zegt Ismael Bako. “En geeft vertrouwen voor de komende kwalificatiewedstrijden en het EK dat in september volgt. Als we tegen Servië kunnen winnen, dan mogen we ook in onze winstkansen geloven tegen Griekenland en Turkije.”

Volledig scherm © BELGA

Servië-België 73-74

Servië: Dangubic 3, Davidovac 3, Bjelica 12, Marinkovic 14, Ristic 3, Todorovic 6, Jaramaz 9, Simanic 5, Avramovic 11, Marjanovic 7.

Lions: Lecomte 16, Serron 3, Schwartz , Salumu 3, De Zeeuw 6, Tumba 2, Vanwijn 8, Libert 3, Bako 17, Obasohan 16, Vanderhaegen 0.

Quarters: 21-23, 38-38, 60-53, 73-74.