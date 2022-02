Man in vorm Joe Cullen is te sterk voor Dimitri Van den Bergh in finale Players Championship 4

Eerder had Van den Bergh (PDC-9) de Nederlander Luc Peters (PDC-104) met 6-1, de Engelsman Andrew Gilding (PDC-83) met 6-2 en de Nederlander Kevin Doets (PDC-104) met 6-5 aan de kant gezet. In de achtste finales won hij met 6-5 van de Tsjech Adam Gawles (PDC-76) en voor een plaats in de halve finales moest ook de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-21) met 6-5 voor de bijl. De 27-jarige Antwerpenaar noteerde daarbij een gemiddelde van 108,56 per drie darts, dankzij zes 180 maximumworpen en uitworpen van 121 en 130. In de halve eindstrijd stuurde hij de Pool Krzysztof Rataski (PDC-12) met 7-4 huiswaarts.

Ook Kim Hubrechts (PDC-35) speelde een meer dan behoorlijk toernooi. Net als in het Players Championship 1 en 3 moest hij echter afhaken in de achtste finales en dat na 6-3 verlies tegen de Engelsman Robb Cros (PDC-10). Mario Vandenbogaerde (PDC-11) kon zich plaatsen voor de tweede ronde, maar daarin verloor hij met 6-3 van de Engelsman Scott Mitchell (PDC-69), die zich in 2015 tot BDO wereldkampioen kroonde. Mike De Decker (PDC-61), die in de eerste ronde Geert De Vos (PDC-81) met 6-5 versloeg, moest in de tweede ronde met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright (PDC-2), de regerende wereldkampioen. Brian Raman (PDC-107) geraakte niet voorbij de eerste ronde.