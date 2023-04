‘t Is zover. Luca Brecel neemt het vandaag in de kwartfinale van het WK snooker op tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. De Engelsman gaat op zoek naar een achtste wereldtitel en heeft niets dan lovende woorden voor zijn volgende tegenstander . “Hij is echt een fenomenale speler”, aldus ‘The Rocket’. Nu rest nog de vraag of Brecel ook de Engelse snookerlegende kan kloppen. Volgens voormalig profspeler Bjorn Haneveer alleszins wel.

Er komt voorlopig maar geen einde aan het sprookje van Luca Brecel (WS-10) op het WK snooker in Sheffield (Verenigd Koninkrijk). Na zeges tegen de Engelsman Ricky Walden (WS-23) en de Welshman Mark Williams (WS-8) staat hij in de kwartfinale tegenover Ronnie O’Sullivan (WS-3), volgens kenners een van de beste snookerspelers aller tijden. Dat beaamt ook Bjorn Haneveer, voormalig snookerspeler en tv-commentator voor Eurosport. “O’Sullivan is als zevenvoudig wereldkampioen favoriet in elke wedstrijd waarin hij start. Zeker in langere wedstrijden over meerdere sessies is hij moeilijk te kloppen. Bovendien was hij zeer goed tegen de Iraniër Hossein Vafaei in een toch wel incidentrijke partij (Vafaei daagde de Engelsman uit met een onverwachte openingsstoot, red.). Als O’Sullivan opnieuw op de top van z’n kunnen speelt, wordt het moeilijk voor Brecel."

Wie is Bjorn Haneveer?

Bjorn Haneveer is voormalig professioneel snookerspeler en commentator voor Eurosport. Vooraleer Luca Brecel de wereldtop bestormde, was Haneveer dé Belgische referentie in de biljartsport met de 21 gekleurde ballen. ‘The Iceman’ werd in totaal liefst zes keer Belgisch kampioen (1996, 1998, 2000, 2001, 2005, 2007) en behaalde ook twee Europese titels (1999 en 2001). Zijn hoogste ranking bereikte hij tijdens het seizoen 2003-2004, toen was hij het nummer 53 van de wereld. Daarmee was hij tevens de hoogstgeplaatste Belg ooit in de geschiedenis van het snooker in ons land. Haneveer stopte eind 2011 op 35-jarige leeftijd als professioneel snookerspeler. Als prof had hij het moeilijk om financieel rond te komen en ook de combinatie met een extra job bleek niet langer haalbaar. Hij bleef wel actief in het wereldje en werd tv-commentator voor Eurosport. Volledig scherm Bjorn Haneveer © Getty Images

Toch acht Haneveer onze landgenoot zeker niet kansloos. “Ik geloof er absoluut in dat hij hem kan kloppen. In onderlinge duels staat het misschien 3-1 in het voordeel van O’Sullivan, maar ik schat de kansen zeker fiftyfifty in”, aldus de snookercommentator. “Luca heeft eerder al van Ronnie gewonnen en heeft allesbehalve schrik van hem. Hij is ook iemand die steeds gevaarlijker wordt eens hij de eerste ronde van een tornooi heeft overleefd. Dat zagen we op het UK Championship vorig jaar, waar hij uiteindelijk net tekortkwam in de finale. Waarom zou hij dat nu niet opnieuw kunnen doen? Ik geef hem zeker een kans.”

Quote O’Sullivan speelt vooral tegen zichzelf en dat kan goed of slecht uitdraaien. Als de frustra­ties de bovenhand nemen, liggen er zeker kansen voor Brecel. Bjorn Haneveer , Snookercommentator Eurosport

In aanloop naar de kwartfinale van dinsdag noemde O’Sullivan de 28-jarige Brecel onder meer een “fenomenale speler die een enorm talent heeft”. Hij prees ook zijn verdienste in de opmars van het Belgische snooker, dat volgens hem “veel sterke spelers” heeft. Vreest ‘The Rocket’ onze landgenoot? “Nee, helemaal niet”, is Haneveer stellig. “Voor hem is de kwartfinale van een WK gewoon business as usual. Luca Brecel, Mark Williams, Mark Allen, Mark Selby... Hij ligt er echt niet wakker van tegen wie hij speelt. Eigenlijk speelt O’Sullivan vooral tegen zichzelf en dat kan goed of slecht uitdraaien. Als de frustraties de bovenhand nemen, dan liggen er zeker kansen voor Brecel.”

Volledig scherm © World Snooker Tour / Photo News

Uitgaan van eigen sterkte

O’Sullivan speelt graag op een hoog tempo en is quasi tweehandig. Op de moeilijk geplaatste ballen heeft hij bijna steevast een antwoord klaar. Hoe kan Brecel hem ontwrichten? “Door precies hetzelfde te doen”, denkt Haneveer. “Luca kan net als Ronnie vanuit eender welke hoek ballen potten. Dat is zijn grote sterkte. Hij moet gewoon vol gaan voor de long pots (een lange pot, schuin over de snookertafel, waarbij de speelbal in een van de tegenoverliggende hoekpockets belandt, red.) en durven aanvallend te spelen. Hij mag zeker geen shots weigeren die hij normaal wel aanneemt uit angst, want dat is nergens voor nodig. Hij moet gewoon uitgaan van zijn eigen sterkte. Wanneer het op het einde close zou worden, moet hij wel durven de juiste keuzes te maken. Dat betekent: iets meer veiligheid inbouwen en risicovolle shots vermijden.”

KIJK. Brecel doet monden openvallen met effectbal op WK snooker

Van piepjong rastalent tot wereldtopper

Brecel bestormde op amper 16-jarige leeftijd de (wereld)top in het snooker. Bjorn Haneveer, tot dan ‘s lands meest succesvolle snookerspeler, wist op dat moment al dat de jonge Limburger de nieuwe vaandeldrager van het Belgische snooker zou worden. “We hebben nog een jaar of vijf tegen elkaar gespeeld en ik wist toen eigenlijk al hoe laat het was. In het begin won ik nog wel eens van hem, maar tegen het einde van mijn carrière was er geen kruid tegen gewassen. Toen was ik ook al aan het aftakelen. (lacht) Hij werd steeds beter en gaf het snooker in België een nieuw elan. Hij had de wind in de zeilen en kwam op het juiste moment op de World Tour (de belangrijkste professionele snookercompetitie, red.) terecht.”

Haneveer benadrukt wel dat Brecel het zeker niet gemakkelijk had in het begin van zijn carrière. “Op piepjonge leeftijd stond hij al voor een groot publiek in de Crucible te spelen. Voor een 16-jarige is dat allesbehalve evident. Je moet meteen wedijveren met de allergrootsten in de wereld, stuk voor stuk ervaren mannen, in wat toch vooral een mentale sport is. Als kwetsbaar supertalent ga je uiteraard veel winnen, maar ook veel verliezen, omdat je er mentaal nog niet helemaal klaar voor bent. Maar Luca is daar zeker in gegroeid doorheen de jaren.”

Volledig scherm © Photo News

Intussen zijn we ruim tien jaar verder en is Luca Brecel een volwaardige top 16-speler. Waar liggen zijn limieten? “De volgende stap is nu om grote toernooien te winnen zoals het UK Championship of het WK. Hij heeft al een paar mooie titels op zijn palmares, dus hij is er zeker rijp voor. Brecel heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet en ook mentaal zit het goed. Bovendien is hij een van de weinigen, de huidige top vier niet meegerekend, die de kwaliteiten heeft om het op de grote momenten af te maken. Dat is een enorme troef”, weet de voormalige snookerspeler.

Durft Haneveer te voorspellen dat Brecel dit jaar al wereldkampioen wordt? “Ik durf dat zeker zeggen”, lacht hij. “Maar of het effectief gaat gebeuren, is nog iets anders. Ik hoop het alleszins en heb er wel vertrouwen in dat het kan. Als hij voorbij O’Sullivan geraakt, dan zie ik het gebeuren.”

Volledig scherm Mark Williams (rechts) feliciteert Luca Brecel (links) met zijn overwinning in de tweede ronde © Photo News

Volledig scherm Ronnie O'Sullivan in actie in de Crucible © Photo News

Volledig scherm Luca Brecel in actie tegen de Welshman Mark Williams © Photo News