Luca Brecel weer boven water: 6-0 tegen Stephen Maguire op UK Championship

Eén hoge break (50 in het tweede frame) volstond daarvoor. Maguire miste al te veel kansen om het Brecel lastig te maken. Alleen in het vijfde frame bood de 40-jarige Schot enig weerwerk, maar Brecel had de snookergoden mee en won ook dat spelletje op de ultieme zwarte bal.

“Tegen Stephen Maguire winnen met 6-0 is een fantastisch resultaat,” verklaarde Brecel. “Er waren geen hoge breaks, maar ik potte wel een aantal mooie ballen en kon Maguire een paar keer snookeren. Mijn manier van spelen is enorm geëvolueerd. Ik ben meer professioneel geworden. Ik ben nog altijd een aanvallende speler, maar ben slimmer geworden en probeer ook het spel van Mark Selby en John Higgins te kopiëren. Zelfs, zoals vandaag, bij een 4-0 voorsprong zet ik de teller terug op nul en focus ik mij op het volgende frame. In het verleden ging ik al te vaak voor de pot, nu gebruik ik mijn safety spel meer.”

“Ik ben nog maar 26, maar het is gek hoeveel ervaring ik al heb op dit niveau. Ik blijf leren en probeer iets op te steken van de andere spelers. Er resten mij nog twintig jaar om mijn volle potentieel te bereiken. Of ik dit toernooi ook kan winnen? Zeker. Als ik één kwaliteit heb, is het dat ik niet bang ben om te winnen. Ook onder druk kan ik het tafel leeg spelen. Ik heb veel lef en dat heb je nodig om een toernooi te winnen.”

Nu tegen Hamilton

Om een plaats in de kwartfinales van het belangrijkste rankingtoernooi na het WK neemt Brecel het op tegen Anthony Hamilton (WS-56). Die 50-jarige Engelsman, voormalig nummer tien van de wereld en in 2017 winnaar van het German Masters, schakelde zijn landgenoot Ricky Walden (WS-24) met 6-4 uit. Van zeven vorige duels met Hamilton kon Brecel er slechts twee winnen, het eerste (4-0 in 2011 in een PTC-toernooi) en het laatste (3-1 in 2019 in de Championship League).

Met een kwartfinale zou Brecel zijn beste resultaat evenaren. Hij bereikte die fase in 2012 bij zijn debuut en deed het nog eens over in 2016. Op de wereldranglijst klimt Brecel al minstens naar de 32e plaats op.

Inmiddels zijn niet minder dan elf spelers uit de top zestien van de wereld uitgeschakeld. Naast Maguire sneuvelden dinsdag ook Judd Trump (WS-2) en de Noord-Ier Mark Allen (WS-11). Trump verloor met 6-2 van Matthew Selt (WS-35), Allen met 6-5 van David Gilbert (WS-22). Ronnie O’Sullivan (WS-3), Kyren Wilson (WS-5), Barry Hawkins (WS-14), Jack Lisowski (WS-15) en de Schot Anthony McGill (WS-16) maken wel nog kans op de titel.

Luca Brecel.