Luca Brecel schrijft geschiedenis met finaleplaats op WK snooker na geweldige remonte tegen Chinees Si

Luca Brecel holde gisteren lang achter de feiten aan tegen de amper 20-jarige Si, maar dankzij een sterke reeks in de avondsessie gunde ‘The Belgian Bullet’ toch nog een levenslijn. Die mocht hij vandaag proberen grijpen, maar de opdracht bleef aartsmoeilijk: onze landgenoot moest een 10-14-achterstand zien weg te werken. Si was dan weer op slechts drie frames verwijderd van een finaleplaats.

Maar zo dichtbij bleek ook zo veraf, want Brecel trok de lijn van gisteren gewoon door in de sessie van vandaag. Si sprankelde lang niet meer zoals dat tot gisterenavond het geval was, een ontketende Brecel knabbelde aan zijn achterstand. Het 28ste frame was bloedstollend. Na een lang tactisch steekspel was het toch Brecel die het hoofd het koelst hield. Resultaat: 14-14. Alles weer te herdoen in het Crucible Theatre.