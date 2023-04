Luca Brecel schrijft geschiedenis met finaleplaats op WK snooker na geweldige remonte tegen Chinees Si, tegenstander wordt Selby

update Wat een stunt! Luca Brecel staat in halve finale van WK snooker na straffe ommekeer tegen legende Ronnie O’Sullivan

Het wonder is geschied. Luca Brecel staat in de halve finales van het WK snooker na een straffe remonte tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. Onze landgenoot won woensdagnamiddag álle frames en zegevierde met 13-10. Nu wacht de Chinees Si Jiahui. In principe een haalbare kaart.