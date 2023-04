Luca Brecel pakt zijn eerste overwinning op een WK

Meer sport “Iedereen heeft een plafond, maar hij...”: Ben Mertens (18) gaat kansloos onderuit tegen Ronnie O’Sullivan, maar snookeri­coon is wel onder de indruk

Ben Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwart finale in de Welsh Open (484.000). In het Welshe Llandudno was hij niet opgewassen tegen Ronnie O’Sullivan, die achteraf wel vol lof over onze 18-jarige landgenoot sprak. Ook Luca Brecel werd uitgeschakeld in Wales, door Mark Allen.