Luca Brecel krijgt gezelschap: 19-jarige Julien Leclercq tweede Belgische professionele snookerspeler

Motorsport Bizar ongeval: motor krijgt eigen willetje na val en rijdt nietsver­moe­den­de coureur in de rug aan

Een apart ongeval in de Moto3, zeg maar de derde divisie van de MotoGP. In het Spaanse Jerez ging Iván Ortolá vlak voor de Dani Pedrosa-bocht tegen de grond. Maar terwijl de 17-jarige thuisrijder - vorig jaar nog vierde in het algemene klassement - flink doorschoof op het asfalt, kreeg zijn KTM een eigen willetje. De motor bleef op z’n twee wielen, rondde de bocht en reed de onfortuinlijke Joel Kelso lang achter aan. Kelso ging hard tegen de grond en belandde in het grind. Gelukkig deelde de organisatie snel mee dat de coureurs geen averij opliepen.

1 mei