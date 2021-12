Luca Brecel blijft ‘on fire’en plaatst zich voor finale van Scottish Open: “Twee finales op rij spelen is echt fantastisch”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Brecel hoefde niet zijn beste snooker uit de kast te halen om een ondermaats spelende McGill opzij te zetten. “The Belgian Bullet” opende met een 96 break en stormde voor de pauze door naar een 4-0 voorsprong. Het werd ook nog 5-0, waarna McGill met een 90 break toch op het scorebord kwam. Het leek ook nog 5-2 te gaan worden, maar bij een 54 break ging McGill nog maar eens in de fout en kon Brecel dat afstraffen.

Het wordt de tweede rankingfinale op rij voor Brecel. Vorige week moest hij in die van het UK Championship in York, waar hij McGill in de kwartfinales met 6-2 uitschakelde, met 10-5 de duimen leggen voor de Chinees Zhao Xintong (WS-9). Zondag staat Brecel in zijn vierde finale van een rankingtoernooi in een best of 17 tegenover de 46-jarige Schot John Higgins (WS-7). Die schakelde zijn Engelse leeftijdsgenoot Ronnie O’Sullivan (WS-3) eveneens met 6-1 uit.

Higgins won het Scottish Open al in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 was hij runner-up. In totaal heeft “The Wizard of Wishaw” 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen O’Sullivan (37) en Hendry (36) doen beter. Brecel moet het voorlopig met één rankingzege stellen. In 2017 won hij het China Championship.

Brecel speelde vijf keer eerder tegen Higgins en kon de viervoudige wereldkampioen maar één keer verslaan. In 2018 smeerde hij de voormalige nummer een van de wereld een 3-0 nederlaag aan in de Championship League. Dit seizoen stonden de twee al tegenover elkaar in de zestiende finales van het Northern Ireland Open in Belfast. In oktober won Higgins daar met 4-2.

Volledig scherm © PRESSASSOCIATION

“Twee finales op rij spelen is echt fantastisch”, reageerde Brecel. “Ik kan zelfs niet zeggen of ik goed gespeeld heb of niet, ik was zo gefocust op winnen. Ik weet wel dat ik een paar ballen miste, maar onder druk gingen ze er op de cruciale momenten wel in. Het vertrouwen is er dan lukken ook de moeilijke shots. Het vertrouwen is zelfs zo groot dat ik mezelf al in de finale zie, nog voor het eerste shot gespeeld is. Maar dat betekent niets, als ik thuis voor de televisie zit, denk ik ook vaak dat ik in de finale sta.”

“Om zondag ook van John te winnen, zal het beter moeten”, beseft Brecel. “Maar het is niet moeilijk om je voor zo’n match op te laden. Vaak is het tegen de sterkste tegenstanders dat je het best speelt. Je weet dan dat het echt nodig is en krikt elkaars niveau omhoog. Na een finale van zo’n belangrijk toernooi als het UK Championship verloren te hebben, is het wel niet evident om meteen daarna wel een toernooi te winnen. Maar het mag mij overkomen, het zou fantastisch zijn.”

De toernooiwinnaar steekt zondag 70.000 pond (82.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 30.000 pond (35.000 euro) . Op de Order of Merit stijgt Brecel minstens naar de zeventiende plaats, bij winst wordt hij de nummer vijftien van de wereld. Zijn hoogste notering tot nu toe was een elfde stek, eind 2017 en begin 2018. Higgins klimt sowieso naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een, voor Judd Trump en O’Sullivan.

VIDEO: Luca Brecel: “Ik heb veel vertrouwen momenteel, dus ik verwachtte de zege”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News