Luca Brecel, Ben Mertens en nu ook Julien Leclercq: Welsh Open zorgt voor unicum met drie Belgen bij laatste 32

Time-out Van 14 velletjes papier tot truitjes van Maradona en Kobe Bryant: mensen hadden al fortuinen veil voor items van sportster­ren

5,5 miljoen euro. Dat is wat een anonieme koper gisteren in New York veil had voor een iconisch shirt dat de betreurde Kobe Bryant bij de LA Lakers droeg in het seizoen 2007-2008. Het is niet eens een record: fans - of investeerders - zijn duidelijk bereid om fortuinen te spenderen aan spullen van hun sportsterren.