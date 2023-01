LOTTO VOLLEY LEAGUE: Koploper Roeselare gunt ook Aalst geen set

Via vier killblocks van middenman Leite liep Roeselare al snel uit tot 2-6. De Braziliaan startte verbluffend want hij deed er even later nog twee aces bovenop. Aalst (zonder de geblesseerden Jansons en Heckel) herpakte zich en Baetens zorgde voor de aansluiting (13-14). Tot 17-19 bleef het nog enigszins spannend, maar dan vond Koukartsev het welletjes. De Argentijnse opposite serveerde de set uit. Ook in de tweede beurt sloegen de bezoekers meteen een kloof. Bij 6-12 bracht Aalst-coach Achten spelverdeler Hoff in het team, maar net als zijn Portugese collega Monteiro kon de Deen het team niet op sleeptouw nemen. De soliede bezoekers hadden alles onder controle en via een opslagmisser van de ingevallen Bogachev haalde Roeselare de tweede set binnen. In de derde set kon de thuisploeg gelijke tred houden tot 7-7. De West-Vlamingen bleven echter stevig serveren (9 aces tegenover 3) en Aalst ging een aantal keren verdedigend in de fout. Het was dit keer Tammearu die vanop de opslaglijn voor de kloof zorgde (7-11), een bonus die de autoritaire leider niet meer uit handen gaf.