Loting WK snooker levert nieuwe clash tussen snookerlegendes Hendry en White op

De 52-jarige Hendry heeft het recordaantal van zeven wereldtitels achter zijn naam. De-58-jarige White was zes keer finalist, maar won het WK nooit. Vier keer moest “The Whirlwind” in de finale de duimen leggen voor Hendry (1990, 1992, 1993, 1994), de laatste keer met slechts één frame verschil (18-17).

“Ik kan het niet geloven”, reageerde Hendry. “We hebben zoveel finales gespeeld en nu staan we in de allereerste ronde tegenover elkaar. We waren samen aan het trainen, maar daar ga ik nu mee stoppen.” Hendry nam na het WK van 2012 afscheid, maar maakte begin deze maand zijn comeback. In het Gibraltar Open werd de Schot in de eerste ronde met 4-1 uitgeschakeld door Matthew Selt. “The Golden Boy” scoorde wel meteen weer een century (107), de 776e van zijn carrière.

Volledig scherm Jimmy White. © Getty Images

Twee jonge Belgen krijgen een kans in de kwalificaties. De 18-jarige Julien Leclercq debuteert op 5 april tegen de 32-jarige Iraniër Soheil Vahedi (WS-90). De winnaar van de partij treft de Chinees Chang Bingyu (WS-75) en in de derde ronde is Tom Ford (WS-24) de mogelijke tegenstander. Ben Mertens, 16 jaar, neemt het op 7 april in de eerste ronde op tegen de 17-jarige Chinees Lei Peifan (WS-100). Bij winst moet hij Chris Wakelin (WS-63) partij geven en als hij ook die horde neemt, wacht hem een duel met de Welshman Matthew Stevens (WS-34), de vicewereldkampioen van 2000 en 2005.

Vorig jaar werd Mertens de jongste speler in de geschiedenis die een match won op het WK. In de eerste kwalificatieronde versloeg hij James Cahill (WS-88) met 6-2. In de tweede moest hij met 6-4 de duimen leggen voor Sam Baird. In 2012 werd Luca Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud. Voor Mertens, in oktober 16 geworden, is het de laatste kans hem de loef af te steken.

Volledig scherm Ben Mertens. © BELGAIMAGE

Brecel (WS-47) is rechtstreeks geplaatst voor de derde ronde. Daarin krijgt hij Ben Hancorn (WS-113), de Oostenrijker Florian Nüßssle of Mark King (WS-50) als tegenstander. In de vierde en laatste ronde zijn Mitchell Mann (WS-84), de Noord-Ier Robbie McGuigan, de Chinees Chen Zifan (WS-81) en Stuart Bingham (WS-16), de wereldkampioen van 2015, zijn mogelijke tegenstanders.

Het WK snooker vindt van zaterdag 17 april tot maandag 3 mei in het Crucible Theatre van Sheffield plaats. De kwalificaties gaan maandag 5 april van start in het English Institute of Sport in Sheffield en duren tot woensdag 14 april. De eerste drie ronden worden naar the best of 11 frames gespeeld. Vanaf de vierde ronde wordt het the best of 19 frames.

Volledig scherm Luca Brecel. © Photo News