Loting WK darts: Van den Bergh mogelijk tegen Rodriguez, Huybrechts wacht in tweede ronde wellicht op talent Barry

DartsDe Belgen kennen hun (mogelijke) tegenstanders op het WK darts van de PDC. Dimitri Van den Bergh treft Rowby-John Rodriguez of Lourence Ilagan, Kim Huybrechts kijkt Keane Barry of Grant Sampson in de ogen en Mike De Decker staat tegenover Jeff Smith.

Vanavond vond de loting voor het WK darts plaats. Mike De Decker (PDC 55) staat niet in de top 32 en schiet als enige Belg in actie in de eerste ronde. Onze landgenoot kruist de degens met Jeff Smith (PDC 63). De winnaar trakteert zichzelf op een partij met de ervaren Mensur Suljovic (PDC 31). Nadien wacht (hoogstwaarschijnlijk) topfavoriet Michael van Gerwen in de derde ronde.

Volledig scherm Mike De Decker. © BELGA

Dimitri Van den Bergh (PDC 13) en Kim Huybrechts (PDC 32), beiden vrij in de eerste ronde, kennen hun mogelijke tegenstanders in de tweede ronde. Dancing Dimi treft de winnaar van de partij tussen Rowby-John Rodriguez (PDC 50) en Lourence Ilagan (PDC 141). Huybrechts neemt het op tegen de winnaar uit het duel tussen Keane Barry (PDC 40) en Grant Sampson (PDC 141, gedeelde plek met Ilagan). Als ‘The Hurricane’ die match wint, komt hij in de derde ronde wellicht uit tegen titelverdediger Peter Wright.

Nog enkele leuke affiches in de eerste ronde: Beau Greaves tegen William O’Connor, Josh Rock tegen José Justicia en Fallon Sherrock tegen Ricky Evans. Met Lisa Ashton is er nog een derde dame van de partij in ‘Ally Pally’. Zij opent haar WK tegen Ryan Meikle.

Het WK darts begint op donderdag 15 december. De finale wordt op dinsdag 3 januari 2023 afgewerkt. Peter Wright is in Londen de titelverdediger. De 52-jarige Schot komt traditiegetrouw direct op de openingsavond in Alexandra Palace in actie. De rest van het speelschema wordt later bekendgemaakt.

Volledig scherm Kim Huybrechts. © Photo News

