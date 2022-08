Loper gestorven, maar mythische bergrace aan Mont Blanc gaat deze week verder

Het slachtoffer heeft de Braziliaanse nationaliteit. Uit respect voor de nabestaanden deelt de organisatie niet meer informatie over zijn identiteit. “De UTMB-familie is diep bedroefd en biedt haar condoleances aan aan de familie en vrienden van het slachtoffer”, klinkt het in een statement.

Zeven races

De UTMB vindt ieder jaar plaats en bestaat uit zeven races. De loper die is omgekomen nam deel aan de PTL, ofwel Petite Trotte à Léon. Op dit parcours lopen de renners in groepjes van twee of drie 300 kilometer in het Mont Blancmassief doorheen Frankrijk, Italië en Zwitserland. Ze overwinnen hiermee ruim 30.000 hoogtemeters.