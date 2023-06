“Loop nu tijden waarvan ik dacht dat blanke het nooit zonder doping zou kunnen”: Koen Naert gelooft, ondanks WK-forfait, dat hij nog sneller kan

Opgelet Queen Nafi, Princess Anna komt eraan: Amerikaan­se Hall staat klaar om scepter van Thiam over te nemen op WK atletiek

Als ze het nog niet besefte, dan zal ze nu wel weten: Nafi Thiam zal in augustus op haar best moeten zijn om haar wereldtitel in de zevenkamp te verlengen. Want in Götzis bewees Anna Hall (22) dat ze klaar is om Queen Nafi van de troon te stoten. De Amerikaanse sloot haar heptatlon af met 6.988 punten, de vijfde beste score ooit. Wat maakt haar zo goed?