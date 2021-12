Longinfectie wordt Braziliaanse olympiër Ian Matos (32) fataal

ZwemmenTriest nieuws uit de zwemwereld. De Braziliaanse duikkampioen Ian Matos, in 2016 vanop de 3 meter-plank van de partij op de Olympische Spelen in Rio, is overleden aan de gevolgen van een niet aan Covid 19-gerelateerde longinfectie. Matos stelde geïnspireerd te zijn door het Engelse duikicoon Tom Daley.

Matos, een populair figuur in zijn thuisland nadat hij op de South American Games in 2010 drie bronzen medailles pakte, vertoefde al twee maanden in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Eerst had de schoonspringer in oktober te kampen met een keelinfectie, maar toen hij ook pijn kreeg in de longen en de maag belandde Matos in het ziekenhuis. In november startten familie en vrienden van Matos nog met een geldinzameling, om het zijn naasten mogelijk te maken af te reizen naar de Braziliaanse hoofdstad om hem te kunnen bijstaan in zijn strijd tegen de ziekte. Het beoogde bedrag stond op 1.200 euro, maar uiteindelijk werd er bijna dubbel zo veel binnengehaald. Net toen Matos de ziekte overwonnen leek te hebben, ging het plots een pak slechter om aan de virale infectie ook te sterven.

In het synchroonspringen vanop de 3 meter-plank was Matos op de Spelen in 2016 goed voor een achtste plaats, samen met zijn partner Luiz Outerelo. Het Braziliaans Olympisch Comité betuigde zijn medeleven aan de familie en vrienden van Matos. “We zijn diep bedroefd omwille van het overlijden van olympisch duiker Ian Matos op zijn 32ste. Team Brazilië wil bij deze zijn bijdrage aan de opmars van de discipline in de verf zetten.”

Matos was in Brazilië ook gekend omwille van een interview dat hij in 2014 gaf waarin hij uit de kast kwam - inspiratie die hij gevonden had in een YouTube-video van de Britse olympische duikkampioen Tom Daley. De Braziliaan vertelde dat de druk om zich niet te outen tot dat moment geregeld ondraaglijk was. Binnen zijn entourage werd hem zelfs gevraagd zich zeker niet als homo te outen vóór de Olympische Spelen van 2016, omdat dit anders nefast zou kunnen zijn voor zijn sponsors. Na 2014 werd hij een van de uithangborden van de ‘Free and Equal’-campagne van de Verenigde Naties, een actie die pleitte voor gelijke kansen voor de LGBTIQ-gemeenschap over de hele wereld.