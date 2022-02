Loena Hendrickx zevende na korte kür, maar ze had nog beter verwacht: “Ik miste stress en adrenaline”

WinterspelenTopacht. Dat is wat Loena Hendrickx in Peking beoogt. Na de korte kür ligt de 22-jarige Arendonkse met een zevende plek op schema, maar er had een betere score ingezeten. Wat één handje op het ijs kan uitmaken.

Het was lang wachten voor Loena Hendrickx vandaag. Pas om 21.24u (14.24u onze tijd) en als 23ste was zij aan de beurt in het Capital Indoor Stadium. Was dát de reden waarom de focus, zoals ze zelf aangaf, er niet voor honderd procent was? “Ik heb stress en adrenaline nodig om te presteren. Ik miste dat een beetje.”

In een felrood kleedje en op de tonen van Lara Fabians ‘Caruso’ begon Hendrickx wat aarzelend aan haar korte kür. Heel stevig stond ze niet na haar eerste sprong, de drievoudige lutz, en bij de tweede, een tweevoudige axel, moest ze even haar hand op het ijs zetten. In de passenreeks en pirouettes was ze dan weer uitmuntend.

Met een beteuterd gezicht stapte de 22-jarige kunstschaatsster van het ijs, recht de armen in van haar broer en trainer Jorik. “Ik had een raar gevoel,” fluisterde ze hem toe. “Mijn afsprong voor de axel was iéts te traag en ik reageerde iets later”, zei ze later. “Ik landde vroeger dan voorzien en moest even een handje bij zetten. Uiteindelijk was het helemaal zo slecht nog niet. Ik mag tevreden zijn, maar ik had het gewoon net iets beter verwacht.”

Geen ramp

De jury kende Loena Hendrickx een score toe van 70.09 punten, terwijl ze op het EK in januari nog een persoonlijk record van 76.25 punten haalde. Met dat totaal sloot ze de korte kür uiteindelijk als zevende af. “Er is geen ramp gebeurd”, zag Jorik Hendrickx. “In eerste instantie ben je wel ontgoocheld, want op de Spelen wil je het allerbeste van jezelf tonen, maar de score is nog mooi.”

Loena Hendrickx, die in 2021 vijfde werd op het WK, bevestigde zo wat ze internationaal waard is: na de drie Russinnen is zij de beste Europeaanse. Niet toevallig werd ze op het EK in januari vierde, na het Russische trio.

Morgen, tijdens de lange kür, kan de ranking nog alle kanten uit. De puntenverschillen zijn dan veel groter. Hendrickx kan nog klimmen, maar ook terugvallen. “Ik moet zien dat ik de focus terugkrijg voor donderdag”, zei ze nog. “Misschien moet ik mezelf wat meer oppeppen. Want ik weet dat ik in vorm ben. Op de trainingen reed ik foutloos en dat wou ik ook tonen in de korte kür. Dan is het toch erg balen dat ik het niet deed. Hopelijk kan ik hier het omgekeerde doen van wat ik op het EK deed: daar was mijn korte kür beter dan mijn lange.”

Vier jaar terug in Pyeongchang eindigde Hendrickx als veertiende — die prestatie zal ze nu wel overtreffen.

‘Droevige dag’

Ook Hendrickx ontsnapte in Peking gisteren niet aan de hele heisa rond Kamila Valieva, die leidt in de tussenstand. Maar aan grote uitspraken waagde de Arendonkse zich niet. “Het is wachten op het resultaat van het tweede staal, dus in zekere zin vind ik het nog logisch dat Valieva mag meedoen. Maar we weten het eigenlijk niet. Het is een vervelende situatie, want ze overschaduwt de competitie toch. Iedereen is er constant over bezig. Ik probeer het gewoon allemaal van me af te zetten.”

Jorik Hendrickx betreurde het dan weer dat er geen podiumceremonie komt indien Valieva morgen in de medailles schaatst. “Het is een droevige dag voor het kunstschaatsen. Ze nemen de andere schaatsers een olympische ervaring af.”

