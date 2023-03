Loena Hendrickx verovert brons op WK kunstschaatsen na sterke vrije kür

Loena Hendrickx kreeg het voor elkaar. Op één foutje na schitterde de 23-jarige Arendonkse tijdens haar vrije kür op het WK kunstschaatsen en greep zo nog het brons met 210.42 punten, nadat ze als vijfde aan de competitie was begonnen. Ook Nina Pinzarrone sloot haar WK in schoonheid af: met een persoonlijk record (191.78 punten), goed voor de elfde plek. Het beste Belgische WK-debuut ooit. Het goud ging naar de Japanse titelverdedigster Kaori Sakamoto.

Ze schudde even het hoofd maar haalde dan toch weer een glimlach boven. Loena Hendrickx kreeg in de Saitama Super Arena wel een staande ovatie maar ze wist zelf dat er nog meer had ingezeten. “Gezien? Mijn arm schoot los boven mijn hoofd,” zei ze aan haar broer en coach Jorik Hendrickx toen ze van het ijs kwam. Dat was meteen de reden waarom ze bij haar drievoudige Lutz ten val kwam. Maar voor het overige schaatste Hendrickx een voortreffelijke kür bij elkaar. Op de muziek van Poeta, Fallen Angel bewees Hendrickx dat haast niemand haar kan overtreffen in performance. Of zoals Kevin Van der Perren het zei: “Loena heeft iets dat niemand anders heeft. Je kan er je ogen niet van afhouden.” Zo oordeelde de jury er ook over: Hendrickx kreeg 138.48 punten en kwam zo uit op een totaal van 210.42 punten.

Volledig scherm © REUTERS

Of dat zou volstaan voor een medaille, dat lag in handen van de concurrentie, want na de korte kür was Hendrickx pas vijfde in de tussenstand. De Amerikaanse Isabeau Levito bleek alvast niet over stalen zenuwen te beschikken: net te veel foutjes en een score van 207.65. Hendrickx schoof op naar de vierde plek. De Japanse Mai Mihara dan: ook geen cleane kür en 205.70 punten. De medaille was dan al binnen voor Hendrickx, die vorig jaar zilver won op het WK.

Dat kwam er vandaag niet uit in Japan, want de Koreaanse Lee (220.94 ptn) en de titelverdedigster Kaori Sakamoto (224.61 ptn) waren toch nog een klasse beter op dit WK. Maar Loena Hendrickx toonde wel dat ze nog altijd de leading lady in Europa is en dat haar zilver van op het EK - waar ze ‘slechts’ 193.48 punten haalde - eigenlijk goud hoorde te zijn, ware het niet dat ze toen in een mindere periode zat.

Volledig scherm © REUTERS

Nina Pinzarrone sloot haar allereerste WK in schoonheid af. De 16-jarige Brusselse wilde in Japan haar persoonlijk record verbeteren en dat deed ze ook na een prachtige vrije kür. Op de ontroerende tonen van La Vita è Bella en een schattig groen kleedje reeg Pinzarrone de sprongen, pirouettes en passen foutloos aan elkaar. Haar score was navenant: 129.74 punten. In totaal kwam Pinzarrone zo uit op 191.78 punten (vorige PR: 191.20 ptn), heel wat meer dan de 185.92 punten waarmee ze twee maanden terug vijfde werd op het EK in Finland. Maar daar schaatste ze aan slechts 70 procent, zei ze, omdat ze nog niet op het niveau zat dat ze haalde voor haar dubbele stressfractuur aan de heup, die haar dik twee maanden van het ijs hield.

Met die totaalscore eindigde Nina Pinzarrone als elfde op het WK en doet zo beter dan Loena Hendrickx in 2017, die 15de werd bij haar WK-debuut. Een veelbelovende prestatie van Pinzarrone dus, die in Japan zelfs het nageven gaf aan Europees kampioene Anastasiia Gubanova, die op dit WK duidelijk niet op haar best reed en pas 14de werd.

Volledig scherm © REUTERS