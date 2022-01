Loena Hendrickx valt net naast podium op EK kunstschaatsen

WK Darts Van de sensatione­le ninedarter die alles in vuur en vlam zette over mogelijk gesjoemel tot dé ruzie van het toernooi: het WK darts had héél veel te bieden

‘t Zit er weer op. Het WK darts 2022 is voltooid verleden tijd. Maar niet getreurd, want u kunt nog eens nagenieten van de strafste, grappigste en meest bizarre momenten van de voorbije weken in Alexandra Palace. Hieronder dé tien scènes van het voorbije wereldkampioenschap.

4 januari