Loena Hendrickx stoomt zich klaar voor EK kunstschaatsen: “Alles onder goud is een teleurstelling”

KunstschaatsenDonderdag 26 januari staat met rood aangestipt in de agenda van Loena Hendrickx. Onze 23-jarige landgenote begint dan aan haar queeste naar goud op het EK kunstschaatsen. “De puntjes moeten nog op de i, maar we hebben nog twee weken”, laat ze weten in gesprek met VTM Nieuws. Broer en coach Jorik Hendrickx mikt op het allerhoogste. “Alles onder goud is een teleurstelling. Loena is internationaal bij de besten en Europees de leading lady op dit moment.”