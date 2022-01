Loena Hendrickx reikt naar medaille op EK kunstschaatsen na tweede plaats in korte kür

Darts Nu pronkt ook Gerwyn Price in het lijstje: voorbije jaar kregen we vijf ninedar­ters te zien op TV

180! 180! 141! Of een andere volgorde, zo u wilt. Een ninedarter, met 9 pijlen uitgooien en zo de zaal in vuur en vlam zetten. ‘t Is een feestje waar we op televisietoernooien in het voorbije jaar vijf keer van mochten genieten. Opvallend: José de Sousa gooide zijn ninedarter daags na die van Jonny Clayton tijdens de Premier League. William Borland kreeg een dag nadien met Darius Labanauskas al een opvolger op het WK. Nu pronkt ook Gerwyn Price in het lijstje, want hij gooide er een in zijn kwartfinale tegen Michael Smith.

