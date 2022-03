Loena Hendrickx mag na tweede WK-plek op korte kür dromen van sporthistorie, al is er wel oplapwerk nodig: “Loena valt al een beetje uit elkaar”

SchaatsenEen tweede WK-plek op de korte kür is voor Loena Hendrickx al uniek. Als ze nu vrijdag de ‘vrije kür van haar leven’ schaatst, kan een historische Belgische sportmedaille volgen. Mentaal wacht een zware beproeving, fysiek is oplapwerk nodig: “Loena valt al een beetje uit elkaar.”

Wat een ontlading van geluk en opluchting bij Loena Hendrickx en haar coach en broer Jorik na haar korte kür op het WK in Montpellier. Loena straalde na haar afsluitende pirouette, in het besef dat ze op een klein foutje bij de landing van de Toeloop-sprong na haar kür nagenoeg perfect afgewerkt had. Jorik sprong bij de geslaagde triple flip van Hendrickx zelf een gat in de lucht, omdat die “erop of eronder” was. Het was erop. En haar score van 75.0 als tweede beste van het veld en in de buurt van haar PR (76.25) gaf een morele boost.

De emoties zijn begrijpelijk: want niets is evident voor Loena Hendrickx op dit WK nadat ze twee weken geleden bij een val een liesscheurtje opgelopen had. Gelukkig minder dan een centimeter groot, maar ook na een week rust moest ze op spaaregime trainen en de pijn verbijten. Jorik verklapte zelfs dat hij als coach vorige week geen voorstander was dat Loena zou afreizen naar het WK, omdat het risico bestond dat de blessure zou verergeren: “Er is ook nog een volgend seizoen en de rest van je leven. Maar Loena zei vastberaden: ‘We vertrekken en zien wel wat we kunnen doen’.” Hij knikt: “Gelukkig was ze koppig.”

En uiteraard heeft Loena nu zelf geen greintje spijt van haar beslissing. Ze was trots hoe ze met de lastige omstandigheden omging: “Ik heb gezegd dat ik gewoon zou genieten en het beste van mezelf zou geven. Dit resultaat is echt boven de verwachtingen. Mijn doorzettingsvermogen is nu beloond.”

Op koers voor medaille

Bij haar wilskracht speelt in het achterhoofd mee dat dit WK zeker in het damessolo garant staat voor een uniek medailleperspectief op een groot kampioenschap. Want door de oorlogsban ontbreken de beste Russinnen die normaliter een abonnement hebben op het volledige podium. Ook Loena Hendrickx kan niet tippen aan hen: zowel bij haar vijfde plek op het WK in 2021, haar vierde EK-plek dit jaar en de achtste plek op de Winterspelen moest ze drie Russinnen voor haar dulden. Nu ruiken de andere wereldtoppers dus wél hun kans.

En Loena zit met haar tweede plek na de korte kür op koers. De Japanse Kaori Sakamoto profileert zich wel als de topfavoriete voor goud. Zij scoorde meer dan tachtig punten en zet zo haar vorm van de Winterspelen door: daar had ze al brons gepakt nadat de door dopingperikelen belaste Russin Kamila Valieva mentaal gecrasht was in haar afsluitende vrije kür. Met haar score van 75.0 pakt Hendrickx wel al enkele puntjes voorsprong op haar grote rivalen uit de VS en Zuid-Korea.

Mentale en fysieke beproeving

Maar Loena wacht vrijdag op de vrije kür een nieuwe mentale en fysieke beproeving. Houdt ze het hoofd koel? Want ze beseft natuulijk wel dat ze al een mooie eerst stap gezet heeft. Tegelijk weet ze als geen ander dat het nog veel te vroeg is om euforie te kraaien. Conditioneel is de vrije kür met zeven sprongen en een passenreeks van een ander kaliber, dat nogmaals het uiterste van haar gehavende lichaam zal vergen.

Daarom dat zowel Loena als Jorik Hendrickx de druk voor de vrije kür zoveel mogelijk willen afhouden. “Haar lies is ingetapet, haar enkel is ingetapet: Loena valt al een beetje uit elkaar”, aldus Jorik . “Maar ze doet nu wel belangrijk vertrouwen op dat ze haar elementen op die wedstrijd kon uitvoeren. Loena zegt dat ze probeert te genieten, maar ze moet het nog altijd doen: ‘Hup, geen gezeik’. Die kleine medaille na haar korte kür nemen ze haar al niet meer af. Vrijdag moet ze doorbijten en zal het overleven zijn. Hopelijk kan ze daarna met een gerust hart op vakantie.”

Met een historische WK-medaille rond de nek zou de ultieme droom zijn. “Maar ik probeer niet aan een medaille te denken”, zegt Loena Hendrickx. “Ik wil voor mezelf goed schaatsen, en ga niet denken: ‘Als ik het slecht doe, zal België ontgoocheld zijn’. Ik ga wel alles doen om vrijdag te knallen.”

De inderhaast naar Montpellier meegereisde kinesiste Ellen Jacobs zal intussen haar belangrijke werk doen om Loena met de dagelijkse behandelingen zo goed mogelijk op te lappen.

Knuffel met broer Jorik

Nog een mooi tafereel willen we niet onthouden. De internationale persconferentie met Loena als een van de topdrieschaatsters duurde haast een half uur, maar daarna wou broer Jorik toch nog en mooie foto maken van Loena met haar kleine medaille van de korte kür. En dan zegt hij plots: “Hey, ik heb je nog niet omhelsd voor je prestatie.” Een dikke knuffel volgt. Broer en zus door dik en dun, die samen al heel wat emoties beleefd hebben. Jorik Hendrickx is alvast klaar voor de emoties vrijdag: “Ik kan wel relativeren, maar dit seizoen heb ik toch al een paar rimpels bijgekregen.”

