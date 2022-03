Loena Hendrickx imponeert op WK Kunstschaatsen als tweede na korte kür, ondanks liespijn: “Mijn doorzetting is beloond”

“Dat heb ik toch maar weer mooi gedaan”. Zo beschrijft Loena Hendrickx haar eerste gevoel nadat ze haar korte kür met een haar befaamde pirouette beëindigd had. De enthousiaste kreten in de Sud de France Arena in Montpellier spraken boekdelen: het publiek wist haar prestatie te smaken. Even veelzeggend was de ‘happy face’ van Loena Hendrickx. Ze wist dat ze haar korte kür tot een goed einde gebracht had. Ze zou later een dikke omhelzing krijgen van broer Jorik. Hij keek nagelbijtend toe hoe ze haar laatste sprong - een triple flip - goed landde en sprong daarna een klein gat in de lucht. “Ik heb van de spanning dit jaar toch al wat rimpels bijgekregen”, grapte hij.

Het enige kleine technische foutje had Loena bij de landing van de Toeloop gemaakt, maar dat woog in de score niet echt door. 75.0 kreeg ze, niet zo ver van haar persoonlijk record van 76,25 op het EK in Tallinn eerder dit jaar. Zo klopte Loena de korte kür als tweede af na de Japanse Kaori Sakamoto die over de 80 punten scoorde. De Japanse trekt zo haar goede vorm van de Winterspelen gewoon door: daar had ze brons gepakt.

Volledig scherm © AP

De opluchting in het Belgische kamp was zo groot omdat Loena Hendrickx dik twee weken geleden een klein scheurtje in de lies had opgelopen. Ze moest een week rusten, kreeg intensieve behandelingen en moest op spaarregime trainen om haar been niet te veel te belasten. Geen ideale aanloop dus, maar mentaal kon Hendrickx dus goed om met de lastige omstandigheden: “Dit resultaat is echt boven de verwachtingen. Want ik ben met totaal geen verwachtingen naar hier gekomen. Het geeft een geweldig gevoel om dan een supergoede kür neer te zetten. Mijn doorzettingsvermogen is beloond.”

Een kleine medaille van de korte kür mocht ze al rond haar nek dragen. Maar om het WK op het podium te beëindigen, zal ze vrijdag op de vrije kür opnieuw een glansprestatie moeten neerzetten. Een WK-medaille in het solokunstschaatsen zou voor België historisch zijn. Maar haar kansen daarop wil ze niet door haar hoofd laten spoken; “Ik ben nog niet bezig met medailles. Ik wil gewoon voor mezelf weer goed schaatsen. Het is een lange kür, daar is meer conditie voor nodig. Ik hoop mijn prestatie van vandaag te evenaren, en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik mag nu al trots zijn op die kleine medaille.”

Goed uitrusten is nu de boodschap voor Hendrickx. De naar Montpellier meegereisde kinesist blijft in haar buurt om haar lies - en ook de enkel was al ingetapet - goed te behandelen. Het vertrouwen van Hendrickx zit alvast hoog: “Nog twee dagen knallen en dan heb ik vakantie.”

Volledig scherm © REUTERS