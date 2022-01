Loena Hendrickx huiswaarts met vierde plek op EK kunstschaatsen: “Er is nog marge richting Olympische Spelen en WK”

Meer sport Best of the rest was ze. Het EK kunstschaatsen in Tallinn leek wel het Russisch kampioenschap. Eén, twee en drie: allemaal Russische schaatsers. En dan, op plaats vier: Loena Hendrickx (22) uit Arendonk. Die was terecht heel trots. “De beste van Europa, behalve Rusland: mooi, toch?”

Zaterdag tweede in de korte kür, zondag vierde na de vrije kür. Vooraf onverhoopt, maar had Loena Hendrickx na afloop toch geen dubbel gevoel? In die vrije kür — een langere schaatsoefening dan daags voordien — kwam ze immers tweemaal ten val. Wat als...?

“Mijn korte kür was echt heel goed, dat ik daarin een medaille heb kunnen bemachtigen, was onwaarschijnlijk”, vertelt ze. “En mijn tweede wedstrijd was inderdaad iets minder, maar ook niet superslecht. Het was gewoon mijn dag niet, het liep allemaal iets minder. Maar zelfs een perfecte wedstrijd, een foutloze kür, had me geen medaille opgeleverd. De Russen zijn technisch gewoon te sterk. Dat ik de beste ben van Europa, behalve Rusland, maakt me heel trots. Zelfs met een mindere vrij kür sta ik nog vierde: da’s echt straf en wil alleen maar zeggen dat er nog marge is richting wereldkampioenschap en Olympische Spelen. Of ik droom van een medaille? De Russen staan zoveel voor, dan moeten ze al heel veel fouten maken. Als ik eerlijk ben met mezelf, weet ik dat een podium heel, heel moeilijk te bereiken is.”

“Mental coach? Ik ben net heel sterk”

Was de mindere vrije oefening misschien te wijten aan onbewuste decompressie na die fantastische korte kür? Of is Hendrickx gekraakt onder de druk van ‘het nieuwe’?

“Het was echt zot. Plots leek het alsof heel België met me meeleefde. Heel leuk, maar ook een nieuwe ervaring”, gaat ze verder. “Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte, ik voelde wel wat meer druk daardoor, ja. Al was het in de eerste plaats gewoon heel fijn dat ik zoveel steun kreeg. Grappig wel, in het interview dat ik gaf na mijn wedstrijd liet ik vallen dat ik in België eens een mental coach zou moeten opzoeken. Da’s een beetje een eigen leven gaan leiden, want meteen erna kreeg ik superveel voorstellen van mensen die me willen bijstaan. Terwijl ik mentaal net heel sterk ben. Het was gewoon een nieuwe situatie, iets waaruit ik zeker zal leren bij een volgend toernooi.”

Fierheid overheerste dus bij Hendrickx, op die ene wanklank na. “Ik heb sinds een maand erg veel last van de rug. Ik liet al een scan nemen, maar daar was niks op te zien”, zegt ze ons. “Vervelend, want de pijn gaat niet weg en ik weet niet vanwaar hij komt. Gelukkig heb ik er tijdens de wedstrijd door de adrenaline geen last van, maar tijdens trainingen en opwarming is het erg vervelend. Het hindert me zodanig dat ik richting het EK veel dingen niet kon doen. Hopelijk kan ik richting Spelen iets beter trainen.”

Maandag vliegt Loena naar België terug, dinsdag staat ze weer op het ijs. Rugpijn of niet, de plicht roept: volgende maand al vinden de Olympische Winterspelen in Peking plaats, van 4 tot en met 20 februari.

