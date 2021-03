Loena Hendrickx eindigt op knappe vijfde plaats op WK kunstschaatsen: "Kan het niet geloven”

Meer sport Loena Hendrickx is met een totaalscore van 208.44 punten, een persoonlijk record, op een knappe vijfde plaats geëindigd op het WK kunstschaatsen in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Na het korte programma, waarin ze een fout maakte en pas op de tiende plaats eindigde, zette de 21-jarige Hendrickx vrijdag de beste vrije kür uit haar loopbaan neer. Die leverde haar 141.16 punten op, hetgeen haar totaalscore op 208.44 bracht. Dat is beter dan haar vorige beste prestatie, een maand geleden bij de Challenge Cup in Den Haag (204.68). Onze landgenote is meteen ook zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen van komend jaar in de Chinese hoofdstad Peking.

Hendrickx leverde een evenaring af van de beste prestatie voor een Belgische soliste in de rijke historie van het kunstschaatsen. In 1929 werd de inmiddels vergeten Yvonne De Ligne-Geurts ook vijfde. Het resultaat was boven de verwachting van de meest optimistische kenners. Haar vorige beste resultaat was een negende plaats in 2018. Een jaar later was ze nummer twaalf van de wereld, haar eerste WK in 2017 sloot ze op de vijftiende plaats af. Tussendoor was er een zestiende plaats op de Spelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang.

Ook deze wereldkampioenschappen werden volledig gedomineerd door de Russische kunstschaatssters, die met drie het podium bevolken. Het goud ging naar de amper zestienjarige Anna Shcherbakova, met een totaal van 233.17 punten. Elizaveta Tuktamysheva, de wereldkampioene van 2015, was met 220.46 goed voor zilver. Het brons ging naar Alexandra Trusova (217.20), eveneens zestien jaar oud.

“Kan het niet geloven”

“Dit is geweldig, ik kan het nog altijd niet geloven”, stamelde Hendrickx na afloop. “Hiermee ben ik natuurlijk erg gelukkig.” De rijdster, die zeventien jaar geleden met die complexe sport begon, had met haar kür de beste prestatie uit haar carrière neergezet. “Ze presteert onder druk”, vult coach en broer Jorik, zelf tweevoudig olympiër, aan. ,”Ze stijgt uit boven haar niveau. Daar zijn we heel blij mee.”

Volgens de verwachtingen behoorde een plaats in de top tien tot de mogelijkheden. Tiende was ze ook na het korte programma. “Dat ze als vijfde eindigt, heb je niet in de hand. Als anderen het goed hadden gedaan, wordt ze gewoon tiende, misschien negende. Voor een deel blijf je afhankelijk van wat anderen doen. Loena heeft echt een topprestatie verricht.” Drie Russinnen waren beter en een Amerikaanse. Hendrickx mag zich de beste West-Europese rijdster noemen.

Die topprestatie geeft rust en vertrouwen in de voorbereiding op de Olympische Spelen, over minder dan een jaar in Peking. Hendrickx gaat werken aan nieuwe programma’s. “We weten wat ze in haar mars heeft”, zegt Jorik. “We blijven werken en verbeteren en dan zien we wel waar ons dat brengt.”

Loena Hendrickx denkt zich sprongtechnisch nog te verbeteren. Er staan twee drievoudige sprongen op haar bucketlist. Dat is de drievoudige Rittberger en de drievoudige Axel. “Vergeet echter niet dat Loena de laatste jaren veel te maken heeft gehad met kwetsuren”, waarschuwt Jorik. “Om een drievoudige Axel goed onder de knie te krijgen, ga je niet over één nacht ijs.”

